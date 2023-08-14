السفير الياباني بالعراق: "گرندايزر" سيعود بمغامرات جديدة في 2024



السومرية نيوز – منوعات



كشف السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو، عن مفاجأة لعشاق أفلام الإنمي الياباني الكلاسيكي في العراق.



وكتب ماتسوموتو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خبر سعيد للعراقيين المعجبين بكرندايزر".



وقال السفير، إنّ "كرندايزر" سيعود إلى شاشات العرض بمغامرات جديدة في العام المقبل وبعنوان "كراندايزر يو".