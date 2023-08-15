بالفيديو.. رجل يحشو جيوبه 14 ثعبانا ويحاول تهريبها عبر الحدود الصينية

وفي التفاصيل التي نشرتها العديد من وسائل الإعلام الغربية والصينية، فقد اكتشف رجال الجمارك خلال التفتيش أن الرجل يحشو في جيوبه 14 ثعباناً، كان يضع كل واحد منهم في كيس منفصل من القماش محاولاً بذلك ضبطهم والسيطرة عليهم كما يبدو.وتم القبض على الرجل في ميناء فوتيان، وهو مدخل على الحدود بين البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، جنوبي شرق الصين.وبحسب المعلومات المنشورة، فقد لاحظ ضباط الجمارك الصينيون أن الرجل يبدو متوتراً وكان يحاول تجنب النظر في عيونهم، فما كان منهم إلا أن طلبوا فحص متعلقاته وانتهى بهم الأمر إلى العثور على 14 ثعباناً ملفوفاً في جوارب قطنية أو أكياس من القماش.ويظهر المسافر في لقطات فيديو قامت سلطات الجمارك بالتقاطها وهو يرتدي ثيابا سوداء وقبعة بيضاء وهو يفحص جيوبه بعصبية وهو يقف عند الحاجز. ثم ينتقل مقطع الفيديو إلى موظفي الحدود الذين يتعاملون مع الجوارب مع تساقط الثعابين.وقام ضباط الجمارك الصينيون بوضع الزواحف داخل حاويات بلاستيكية وتم تسليمها للسلطات المختصة.وكانت ثلاثة من الثعابين عبارة عن ثعابين كروية تُعرف أيضاً باسم الثعابين الملكية وهي من الأنواع الإفريقية المدرجة على أنها "شبه مهددة" في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. ويشترط القانون على جميع الحيوانات المنقولة داخل وخارج الصين أن تخضع للحجر الصحي وأن يتم تفتيشها أولاً.