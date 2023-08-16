أمريكية تحصل على تعويض خيالي بعد قيام صديقها بمشاركة صور "مُخلّة" لها

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
في خلقه شؤون
من
12:00 AM
الى
12:59 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
جريحان باندلاع نزاع عشائري في البصرة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-464881-638277734106291174.jpg
أمريكية تحصل على تعويض خيالي بعد قيام صديقها بمشاركة صور "مُخلّة" لها
منوعات
2023-08-16 | 05:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,122 مشاهدة
السومرية نيوز- منوعات
حكمت هيئة محلفين أميركية بتعويض كبير لصالح امرأة من تكساس قالت إن صديقها السابق أساء إليها نفسيا وجنسيا من خلال مشاركة صور حميمة لها دون موافقتها.
وحصلت المرأة على حكم بتعويض قيمته 1.2 مليار دولار الأسبوع الماضي، بعد أن رفعت الدعوى على صديقها السابق، واتهمته بإرسال صور إلى أسرتها وأصدقائها وزملائها في العمل من حسابات مزيفة على الإنترنت.
المرأة، التي تم تحديد اسمها فقط بالأحرف الأولى. D.L في وثائق المحكمة، رفعت دعوى قضائية على صديقها السابق، ماركيز جمال جاكسون، مدعية أنه أساء إليها عبر ما يسمى بالثأر أو الانتقام الإباحي، وهو مصطلح يشير إلى الصور أو مقاطع الفيديو الجنسية الصريحة لشخص ما تتم مشاركتها دون موافقة.
وبدأت المرأة والرجل المواعدة في عام 2016 وكانا يعيشان معا في شيكاغو في أوائل عام 2020، قبل أن ينفصلا تدريجيا، وفقا للدعوى القضائية. ثم انتقلت مؤقتا إلى منزل والدتها في تكساس، وتمكن جاكسون من الوصول إلى نظام الأمن هناك، وبدأ التجسس عليها، بحسب الدعوى.
وفي تشرين الأول 2021، تم إنهاء علاقتهما رسميا، والمرأة أخبرت جاكسون أنها لم تعد تريد أن يتمكن من الوصول إلى ما وصفته الدعوى بأنه "مادة بصرية حميمة" لها والتي سمحت له بالحصول عليها عندما كانا يعيشان مع بعضهما.
وبدلا من ذلك، نشر الصور على العديد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع إباحي، وفي مجلد يمكن الوصول إليه للجمهور على خدمة مشاركة الملفات Dropbox، بحسب الدعوى التي تم رفعها في أبريل 2022.
واستخدم جاكسون أيضا الحساب المصرفي الشخصي للمرأة لدفع إيجار منزله، وضايقها بمكالمات ورسائل نصية من أرقام متنوعة.
وورد في الدعوى القضائية أيضا أنه في مارس 2022 أرسل جاكسون بريدا إلكترونيا إلى المرأة قال لها فيه "ستقضين بقية حياتك في محاولات فاشلة لمسح نفسك عن الإنترنت".
ولم تتمكن الصحيفة من الوصول إلى جاكسون للتعليق. ولم يتضح ما إذا كان لديه محام.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يمثل أمام المحكمة، الأربعاء الماضي، عندما أمرته هيئة محلفين في هيوستن بدفع 200 مليون دولار عن المعاناة النفسية السابقة والمستقبلية ومليار دولار تعويضات عقابية.
وقال براد غيلد، محامي المرأة، إنه لا يتوقع دفع 1.2 مليار دولار بالكامل، لكنه يأمل أن يكون ذلك بمثابة رادع للآخرين.
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
اقتصاد
28.89%
03:41 | 2023-08-15
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
03:41 | 2023-08-15
الدنمارك تبدي موقفاً جديداً حول حرق المصحف
دوليات
25.1%
10:46 | 2023-08-14
الدنمارك تبدي موقفاً جديداً حول حرق المصحف
10:46 | 2023-08-14
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
رياضة
24.63%
03:50 | 2023-08-16
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
03:50 | 2023-08-16
السومرية تنشر قرارات جلسة مجلس الوزراء كاملة
سياسة
21.38%
13:45 | 2023-08-15
السومرية تنشر قرارات جلسة مجلس الوزراء كاملة
13:45 | 2023-08-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد.. عقد النصارى - الحلقة ٨٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-16
ناس وناس
بغداد.. عقد النصارى - الحلقة ٨٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-16
بالمختزل
بين الجواز والاستثمار.. التلكؤ قائماً والاشكال حاضراً - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-15
بالمختزل
بين الجواز والاستثمار.. التلكؤ قائماً والاشكال حاضراً - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-15
Morning Live
واقع التعليم في العراق - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-15
Morning Live
واقع التعليم في العراق - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-15
Celebrity
المودل أورهان كان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-14
Celebrity
المودل أورهان كان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-14
كان يا مكان
الله لا يعجزه شيء ابدًا - الحلقة ١٣
14:00 | 2023-08-14
كان يا مكان
الله لا يعجزه شيء ابدًا - الحلقة ١٣
14:00 | 2023-08-14
خط أحمر
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
خط أحمر
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
عشرين
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-13
عشرين
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-13
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
Biotic
كبسولات حفظ الموتى - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-11
Biotic
كبسولات حفظ الموتى - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد.. عقد النصارى - الحلقة ٨٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-16
ناس وناس
بغداد.. عقد النصارى - الحلقة ٨٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-16
بالمختزل
بين الجواز والاستثمار.. التلكؤ قائماً والاشكال حاضراً - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-15
بالمختزل
بين الجواز والاستثمار.. التلكؤ قائماً والاشكال حاضراً - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-15
Morning Live
واقع التعليم في العراق - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-15
Morning Live
واقع التعليم في العراق - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-15
Celebrity
المودل أورهان كان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-14
Celebrity
المودل أورهان كان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-14
كان يا مكان
الله لا يعجزه شيء ابدًا - الحلقة ١٣
14:00 | 2023-08-14
كان يا مكان
الله لا يعجزه شيء ابدًا - الحلقة ١٣
14:00 | 2023-08-14
خط أحمر
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
خط أحمر
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
عشرين
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-13
عشرين
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-13
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
Biotic
كبسولات حفظ الموتى - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-11
Biotic
كبسولات حفظ الموتى - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-11
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل يندرج حظر التليغرام في العراق ضمن سياسية تكميم الأفواه؟
تضييق للحريات
تضييق للحريات
أمن للبيانات
أمن للبيانات
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.