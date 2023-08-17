بريطانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين بطريقة غير متوقعة (صور)

صحيفة "ديلى ميرور" البريطانية قالت إن "أوكسلي" التي كانت إحدى هواياتها سابقا القفز المظلي أقدمت على "السباحة في الهواء" بصحبة حفيدتيها اللتين رتبتا لها هذه المفاجأة ونجحت في القفزة دون أي مشاكل وكانت عملية القفز المظلي على ارتفاع 12 ألف قدم قد تم ترتيبها للجدة من قبل العائلة كهدية عيد ميلاد مفاجئة.ونقلت الصحيفة عن هيلارى قولها: "الإنسان يعيش مرة واحدة" في إشارة إلى سعادتها بهذه المفاجأة وطريقة الاحتفال الاستثنائية بعيد ميلادها.وأضافت: "التجربة جميلة.. في بعض الأحيان عندما أذهب للتسوق أشعر بالتوتر أكثر من القيام بذلك"، وتابعت: "كان القفز رائعاً للغاية.. أنا سعيدة جداً.. أعتقد أنني سأكررها بعد 10 سنوات".هذه ليست المرة الأولى التي تحتفل بها الجدة بعيد ميلادها بالقفز المظلي فقبل 10 أعوام عندما كانت تحتفل بعيد ميلادها رقم 80 وفعلت الأمر نفسه ونفذت قفزاً مظلياً في الهواء بنجاح.