قروش نافقة تثير رعب السكان في أمريكا

ونهر السلمون معروف أيضاً باسم "نهر اللاعودة"، هو نهر يقع في ولاية أيداهو غربي الولايات المتحدة.ووفقاً للتقارير، فإن الأسماك النافقة التي تم العثور عليها من نوع قرش السلمون، وهي مفترسة يصل طولها إلى 10 أقدام ويصل ووزنها إلى 1000 رطل، ومن المفترض أن تعيش في المحيطات، ما يعني أن وجودها سيهدد البيئة السمكية داخل النهر.