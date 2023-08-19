سائحان أميركيان يعطلان العمل في برج ايفل

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مشغل البرج قوله، إن عناصر أمن الموقع عثروا على سائحين أمريكيين نائمين في النصب التذكاري خلال جولات التفتيش الصباحية، وكانا نائمين في مكان غير مسموح دخوله للسياح.وقال المشغل إنه سيقدم شكوى بشأن المتسللين اللذين لم يشكلا أي تهديد وتم تسليمهما إلى الشرطة.وأبلغ مكتب المدعي العام في باريس أنه تم العثور على رجلين أمريكيين نائمين في موقع البرج بعد دخولهما بتذاكر، وفقا لمتحدثة باسم المكتب، مشيرة إلى احتمال أن يكونا ثملين بالكحول.وتدفق السياح الأمريكيون إلى أوروبا هذا الصيف وارتفع عدد الوافدين جوا إلى باريس في شهري حزيران وأب بنسبة 14.4 في المئة هذا العام، وهو الآن أعلى بنسبة 5 في المئة تقريبا من المستوى في عام 2019، قبل الوباء.ويعد برج إيفل أحد المعالم الأكثر شهرة في العالم، وقد تم بناؤه بين عامي 1887 و1889 للاحتفال بالذكرى المئوية للثورة الفرنسية ويبلغ ارتفاعه 1083 قدما. ويستقبل حوالي سبعة ملايين زائر سنويا.