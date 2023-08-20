أمريكية تشتري كلبا عبر الإنترنت بألف دولار.. والنتيجة صادمة (صور)

وتحدثت الشابة كريستال عن تجربتها الكارثية عبر فيديو نشرته في تطبيق "تيك توك"، حصد تفاعلا كبيرا وآلاف المشاهدات.وأرفقت الشابة الفيديو بتعليق: "اشتريت جروا من الإنترنت وخدعت بمبلغ 1000 دولار"، مضيفة أن "حظها سيء للغاية".وعرضت كريستال لقطة شاشة للكلب الذي اعتقدت أنها تشتريه، وهو من السلالة الفرنسية لونه بني فاتح، ويتجاوز سعره ألف دولار، لكنها تلقت مزيجا من "البولدوغ" الفرنسي الأسود.ومع ذلك، لم يتعاطف المشاهدون مع كريستال، وسخروا منها مشيرين إلى أن الإنسان العاقل لا يشتري أشياء باهظة الثمن من الانترنت دون التحقق إن كانت حقيقية أم لا.ويتراوح سعر "البولدوغ" الفرنسي من 1500 دولار إلى 8000 دولار. وأصبحت السلالة "الكوميدية والودية والمحبة" واحدة من أكثر الكلاب شعبية لامتلاكها في الولايات المتحدة.وفي عام 2020، سادت عمليات الاحتيال المتعلقة بتبني الكلاب أثناء وباء كورونا، حيث سعى العديد من الأشخاص إلى امتلاك حيوان يرافقهم أثناء الإغلاق.ومع ارتفاع معدلات التبني، ارتفعت أيضا الخدع، وعرض المحتالون كلابا للبيع لم يكن موجودة في الواقع، مما أدى إلى خسارة المتبنين المتحمسين لآلاف الدولارات.