بالفيديو.. أمريكية تقتحم صالون حلاقة بسيارتها

ويظهر الفيديو سيارة وهي تتخطى حافة ساحة انتظار السيارات، وتتجه مباشرة نحو النافذة الأمامية لأحد الصالونات، قبل أن تتوقف في منطقة الاستقبال.ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع الفيديو الذي يظهر فيه عدد من العاملين بالموقع والزبائن الذي تفاجأوا باقتحام السيارة لصالون الحلاقة.وقالت الصحيفة البريطانية، إن السائقة تعرضت لإصابات طفيفة وكدمات في منطقة الساق، بينما لما يصب أحد من الزبائن أو ممن كانوا في الصالون بأي أذى.وأعربت آشلي أبتون، صاحبة الصالون الذي اقتحمته السيارة عن صدمتها مما حدث، قائلة: "إنها كانت ستموت لو كانت واقفة في موقع آخر".وكانت أبتون تقص شعر أحد العملاء قبل الساعة الواحدة بعد ظهر، عندما انهار الجدار أمامها مباشرة بسبب تأثير اصطدام السيارة.