منح بطريق ملكي رتبة عسكرية جديدة في إسكتلندا

وأتيحت الفرصة للبطريق الملكي السير أمام حرس الشرف، وذلك خلال ترقيته إلى رتبة لواء، لحسن سلوكه ولكونه مثالًا رائعًا لبقية طيور البطريق في حديقة حيوان إدنبرة.وحضر حفل التكريم الذي يعد علامة فارقة في مسيرة البطريق كجالب الحظ للحارس، 160 عسكريًّا يرتدون زي المناسبات الرسمية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ووثق فيديو لحظات سار فيها البطريق أمام حرس الشرف، وكان يرتدي على أحد جناحيه ما يعرف بالكتفية في العسكرية، وهي قطعة النسيج التي يضعها العسكريون على أكتافهم وتحمل رتبهم.وزار فريق من الحرس الملكي النرويجي، الذي يشارك في مهرجان موسيقي عسكري سنوي في إدنبرة، حديقة الحيوانات في المدينة الإسكتلندية، حيث يعيش البطريق، وكان الهدف من الزيارة ترقية البطريق بمنحه رتبة أعلى.وكان البطريق قبل هذه الزيارة يملك رتبة عقيد التي حصل عليها عام 2016، علما أنه تميمة حرس ملك النرويج، وحصل على لقب فارس في عام 2008.وتعود الصلة بين البطاريق في حديقة حيوانات إدنبره والنرويج إلى عام 1914، عندما قدمت أسرة نرويجية مجموعة من هذه الطيور للحديقة.وفي عام 1972، جاءت قوات من الحرس الملكي النرويجي إلى إدنبرة للمشاركة في مهرجان الموسيقى العسكرية، وخلال تلك الزيارة تبنى ضابط نرويجي البطريق ليكون جالبًا الحظ لقواته.وكلما ينفق بطريق، يحل واحد آخر مكانه ويحصل على الرتبة ذاتها، والبطريق الحالي هو الثالث.يذكر أن "أولاف" يعد البطريق الوحيد الذي يحمل رتبة عسكرية في العالم، ونال اسمه من الملازم الذي بدأ المبادرة/ وأيضا تيمنًا باسم الملك النرويجي أولاف الخامس.وكان تقليد إرسال أسماك نيلز أولاف وعائلته وبطاقات عيد الميلاد وزيارته أثناء مشاركة الوحدة في الوشم جزءًا مهمًّا من تاريخ الكتيبة.وقال ديفيد فيلد، الرئيس التنفيذي لجمعية علم الحيوان الملكية في اسكتلندا: "يشرفنا أن نستضيف فرقة حراسة جلالة الملك وفريق الحفر النرويجي مرة أخرى أثناء عودتهم إلى حديقة حيوان إدنبرة لمنح هذا اللقب الجديد لبطريقنا الملكي السير نيلز أولاف".وأضاف: "أنها لحظة فخر للغاية وتمثل التعاون الوثيق المستمر بين بلدينا، اسكتلندا والنرويج".