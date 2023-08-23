"ستطول وتشتد".. تحذير جديد من موجات الحر

وقال نيرن، "ستصبح (موجات الحرّ) أكثر شدّة وأكثر تواتراً"، مشيراً إلى أن موجات الحرّ التي أصبحت أطول وأكثر تواتراً هي "نتيجة احترار المناخ الذي يظهر أسرع في أنظمة الطقس"، مشدّداً على أنّ العلماء حذّروا من ذلك.وقال متأسفاً إنّ "الناس هادئون جدّاً"، مضيفاً "لقد حذّركم العلم من أنّ هذه الأمور ستحدث. ولن تتوقف عند هذا الحد".ودعا جون نيرن إلى التصرف بشكل أكثر "ذكاء" في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.وأوصى خصوصا بتركيز الاهتمام على حقيقة أن الحدّ الأدنى لدرجات الحرارة أثناء الليل يستمر في الارتفاع، في حين أن درجات الحرارة القياسية التي تسجّل خلال النهار هي التي تتصدر عناوين الأخبار.