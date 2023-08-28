فيديو يُثير الجدل لكائن فضائي يتجول بأحد المدن الأمريكية.. ما القصة؟



السومرية نيوز - منوعات



تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على أنه يُظهر كائن فضائي يتجول في احدى المدن الأمريكية.

لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أكدت أن "الادعاء المرفق مفبرك وغير صحيح، إذ أن المقطع يعود للترويج عن فيلم خيال علمي في مدينة نيويورك يدعى جولز (JULES) تم انتاجه عام 2023، ويتحدث الفيلم عن هبوط مركبة فضائية داخل حديقة منزل لرجل مسن، والشخصية الظاهرة في المقاطع المتداولة هي تجسيد لشخصية الفضائي داخل الفيلم".





طاقم العمل للفيلم (JULES) الخراج (‏‏مارك ترتلتوب‏) والكاتب (جافين ستيكلر‏)، كما شارك في التمثيل (بن كينغسلي‏‏، ‏‏هارييت سانسوم هاريس، ‏‏جين كيرتن‏‏).