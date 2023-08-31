رغم رائحتها الكريهة.. "زهرة الجثة" تجذب آلاف الزوار في أمريكا (فيديو)

وتسمى هذه النبتة المهددة بالانقراض بـ"أوركيد الموت" أيضا، وتنمو عادةً في إندونيسيا، وعندما تنضج، تنبعث منها روائح قوية تشبه روائح الأطعمة الفاسدة.ويعادل حجم هذه النبتة طول الإنسان وتتكون من مئات الزهور الصغيرة، من ذكور وإناث، تتفتح في أوقات مختلفة قليلاً.تلك النبتة التي تتكاثر عن طريق الذباب الذي يلقحها تختفي خلال 48 ساعة من تفتحها، وفترة إزهارها بالغة القصر، لكن هناك عنصرا ضروريا يمكنها من التكاثر، فهي تجذب بواسطتها.