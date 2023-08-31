خلاف على صلصة ماكدونالدز يقتل مراهقة في أمريكا (صور)

جاء ذلك بعد نشوب شجار بينها وبين فتاة أخرى أمام أحد مطاعم ماكدونالدز في العاصمة الأمريكية واشنطن،وقع الخلاف بين الضحية، نعيمة ليجون، من ولاية ماريلاند، وفتاة أخرى، على صلصة ماكدونالدز "الحلوة والحامضة".وبحسب الشرطة، تحول الخلاف من لفظي إلى جسدي عندما حاولت ليجون وصديقتها ضرب المشتبه بها، إلا أن المشتبه بها طعنت ليجون عدة مرات في صدرها وبطنها، بسكين طوله حوالي 20 سنتيمتراً.وعلى الرغم من نقل الضحية إلى المستشفى على الفور، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك، وذلك قبل يوم من عودتها إلى المدرسة.وحتى الآن لم تكشف السلطات عن اسم المراهقة التي هاجمت الضحية، لكن أفادت صحيفة نيويورك بوست أنها من سكان المنطقة، وتم القبض عليها بتهمة القتل من الدرجة الثانية.وفي جلسة الاستماع، أكدت المدعية العامة بريسيلا غيريرو، أن المراهقة هي الوحيدة التي كانت تحمل سكينًا في هذا الشجار، وأنها تم تحديد موقعها بعد ارتكابها الجريمة على بعد مبنى واحد من مكان الحادثة.ومن جهة أخرى، أكد محامي الدفاع أن المراهقة أقدمت على عملية الطعن دفاعًا عن نفسها بعد اعتداء ليجون وصديقتها عليها.