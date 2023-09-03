برسالة أخيرة.. سلطان النيادي يودع متابعيه من محطة الفضاء الدولية (صورة)

للفضاء.. لن أقول وداعًا بل إلى اللقاء



إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد..



وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم..

دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير.. pic.twitter.com/sj5E2nPIig — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) September 3, 2023

ونشر النيادي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، صورة مصحوبة بتعليق: "للفضاء.. لن أقول وداعًا بل إلى اللقاء"، متابعا: "إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد".وأكمل الرائد الإماراتي، في رسالته الأخيرة لمتابعيه عبر السوشيال ميديا: "قبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات، وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم، دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير".ويتأهب رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي للعودة إلى الأرض بعد قضاء 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب.وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس السبت، أن موعد انفصال المركبة "دراغون" عن محطة الفضاء الدولية سيكون يوم الأحد 3 أيلول 2023 الساعة 3:05 مساء بتوقيت دولة الإمارات.وتابع المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنّ موعد الهبوط على الأرض، سيكون الإثنين 4 أيلول 2023، الساعة 8:07 صباحا بتوقيت دولة الإمارات.وسبق وذكر مركز محمد بن راشد للفضاء أن "سلطان أنجز أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب، بقضائه أكثر من 1000 ساعة أي 6 أشهر (180 يوما) عمل على متن محطة الفضاء الدولية".وشملت مهمة الرائد الإماراتي في الفضاء مجالات علمية مختلفة، بينها العلوم الحيوية، وتضمنت اختبارات على وظائف الجسم والأوعية الدموية والقلب والعمود الفقري، إضافة لتجارب في علوم المواد والسوائل، والتكنولوجيا والهندسة والتقنيات والطباعة ثلاثية الأبعاد.