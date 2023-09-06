ذهبا لمشاهدة رونالدو.. السعودية تفرج عن معتمرين من العراق

وافادت الوسائل ان "تفاصيل هذه القضية تعود إلى 8 اب الماضي، حينما قبض الأمن السعودي المعتمرين صباح محمد موسى وسالار كريم عزيز بمدينة الطائف، وأفرج عنهما أمس الثلاثاء، بعد جهود مستمرة بذلتها دائرة الخارجية في حكومة إقليم كردستان".وفي بيان نقلته الوسائل، بينت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان اليوم الأربعاء أن "الافراج عن المعتمرين "جاء بعد جهود متواصلة بذلتها دائرة العلاقات الخارجية مع حكومة المملكة السعودية"، حيث عادا إلى اسرتيهما في أربيل صباح اليوم".وأوضحت دائرة الخارحية أن "المعتمرين "زارا مدينة الطائف لمشاهدة مباراة بين ناديين سعوديين ولم يرتكبا أي جريمة تستحق العقاب والسجن"، مشيرة إلى أن "ما حدث نجم عن جهل ببعض من قوانين المملكة"، ما يدل على أنهما خرقاها".وأعربت الدائرة عن "شكرها وتقديرها للسفارة العراقية لدى الرياض والقنصلية العامة للعراق في جدة، إزاء "تعاونهما وتنسيقهما" مع دائرة العلاقات الخارجية بهذا الشأن، مرحبة في الوقت نفسه بعودة المواطنين إلى أسرتيهما".