يومياً.. ما حقيقة حاجة الجسم إلى لترين من الماء؟

خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا سولوماتينا تشير إلى أن ما يقال حول حاجتنا إلى لترين من الماء يوميا "غير صحيح"، مبينة أن لكل شخص حاجته التي يتطلبها الجسم من كمية الماء التي يجب أن يشربها وتختلف من شخص إلى آخر.وتنوه الخبيرة أنه يمكن أن تعادل 30 مليلترا من الماء لكل كيلوغرام من وزن الشخص، وأهمية شرب الماء بصورة متساوية خلال اليوم.وبحسب الخبيرة، من الأفضل شرب 2-3 رشفات كل 20 دقيقة، محذرة من عواقب نقص الماء في الجسم ومنها: التأثير السلبي على الدماغ، وحالة وسلوك الشخص، وتكوّن الحصى في الكلى، وإضعاف منظومة المناعة، إضافة إلى مشكلات في الجهاز الهضمي والرئتين والكبد وأعضاء أخرى في الجسم، كما يؤثر نقص الماء سلبا في المظهر، حيث تسوء حالة الجلد والشعر والأظافر.ووفق صحيفة "إزفيستيا، نوهت الخبيرة الروسية أن المشروبات الأخرى مثل الشاي والقهوة لا تعوض نقص الماء في الجسم، بل قد تؤدي إلى الجفاف.