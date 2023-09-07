"إنستغرام" تختبر تغيير هام على تطبيقها

وتم رصد تطبيق الوسائط الاجتماعية وهو يختبر ميزة تسمح للمستخدمين بمشاركة منشورات مع مجموعة مختارة من الأصدقاء، على غرار ميزة الأصدقاء المقربين الموجودة بالفعل في خدمة القصص.ومن السهل أن تفوت المنشورات الحديثة من أصدقائك على "إنستغرام" نظرا لأن خوارزمية الموجز (feed) تدعم المحتوى المدعوم ومنشورات المؤثرين.وقد تكون الميزة الجديدة مفيدة للمستخدمين الذين يرغبون في مشاركة المزيد من المحتوى الشخصي مع مجموعة مختارة من الأصدقاء والمتابعين.وتشير التقارير إلى أن الميزة قيد الاختبار حاليا في عدد قليل من البلدان، ولكن من غير الواضح متى سيتم طرحها للجميع.ووفقا للقطات الشاشة التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، سيتمكن المستخدمون من إنشاء قائمة الأصدقاء المقربين ثم تحديد تلك القائمة عندما يشاركون منشورا على حسابهم الخاص على التطبيق. وسيكون هذا مرئيا فقط لأولئك المستخدمين الموجودين في القائمة.وأكدت شركة "إنستغرام" لموقع TechCrunch أنها كانت تختبر هذه الميزة في عدد قليل من البلدان، لكنها لم تحدد أي منها.وستقلل الميزة الجديدة من الحاجة إلى finsta أو "إنستغرام المزيف"، وهي حسابات ثانوية مخصصة لنشر محتوى شخصي صادق وغير مفلتر أكثر من الحساب الرئيسي للمستخدم.وغالبا ما يستخدم "إنستغرام المزيف" لمشاركة النكات والمحتويات الأخرى التي لا يرغب المستخدم في مشاركتها مع جمهوره الأوسع.وهي عادة حسابات خاصة، وعادة ما يكون متابعو المستخدم من الأصدقاء المقربين أو أفراد العائلة.ويتيح ذلك للمستخدم أن يكون أكثر انفتاحا وصدقا في حساباته على finsta، دون القلق بشأن رؤية المحتوى الخاص به من قبل أشخاص لا يعرفونه جيدا.وفي عام 2018، أطلق تطبيق "إنستغرام" ميزة الأصدقاء المقربين للقصص، ما يسمح للمستخدمين بمشاركة المحتوى مع مجموعة مختارة من الأشخاص، بدلا من جميع متابعيهم.وقد لاقت هذه الميزة استحسان المستخدمين لمنحهم مزيدا من التحكم في من يرى قصصهم ولإنشاء تجربة أكثر حميمية وشخصية على "إنستغرام".