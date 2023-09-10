برج إيفل يطفئ أضواءه تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب (صورة)

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مجلس مدينة باريس قوله إن أضواء برج إيفل ستُطفأ الساعة 11 مساء (2100 بتوقيت جرينتش)، تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب.وقالت وزارة الداخلية المغربية، اليوم، إن 1037 لقوا حتفهم، بينما أصيب 1204 في الزلزال الذي حددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته عند 6.8 درجة، ومركزه على بعد نحو 72 كيلومترا جنوب غربي مراكش.