تركيا.. طرد ثلاث نساء سوريات مع أطفالهن من حافلة ركاب (فيديو)

İZMİR’DE SIĞINMACILARA SALDIRI



İzmir'de 3 Suriyeli kadın ve çocukları, belediye otobüsünde darp edildi. Kavga, çocukların ağlama seslerine rağmen devam etti, kadınlar ve çocuklar otobüsten aşağı atıldı.



Otobüsten atılan Suriyelilerin ardından yolcuların “OH” dediği duyuldu. pic.twitter.com/0uGFkvaLz9