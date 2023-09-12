4 كلمات جديدة بينها "ترند" تدخل القاموس العربي

وأجازت لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع، كلمة "الترويقة" وهي ما يُؤكل ويُشرب في الصباح على الريق، وكلمة الترويقة يطلقها حسبما قال المجمع أهل الشام على وجبة الإفطار.وكشف المجمع أن كلمة "ترويقة" على وزن "تفعيلة" وتتميز بكثرة الاستعمال، وبالصحة اللغوية، والاختصاص بدلالة اجتماعية اكتسبتها من ممارسات الناس في حياتهم الاجتماعية وتفاعلاتهم اللغوية اليومية.وأجاز المجمع كلمة "ترويسة" وتعني كلمة رئيسة أو عنوان رئيسي يُذكر في رأس الصفحة لإبراز مضمون ذي أهمية خاصة، وهي مألوفة في الكتب، والمعاجم، والصحف والمجلات.وذكر المجمع أن ترويسة العنوان تتضمن اسم المؤسسة ومكانها وما يتصل بها من معلومات خاصة، مثل رقم الهاتف والفاكس ونحوها كترويسة، مضيفاً أن أصل الواو في الترويسة هو الهمزة، فهي في الأصل "ترئيسة" من الفعل "رأّس"، ويقال رأَّسه عليهم جعله رئيسا.وأضاف أن كلمة "ترهل" أو "تراخ"، وهي تعني ضعف في أداء الواجب، دون أن يكون ذلك ناشئاً عن قلة الموارد أو الإمكانات البشرية وغيرها، بل كثيراً ما يكون مصحوباً بالزيادة فيها.كذلك أجاز المجمع الكلمة لأنها في أصلها تدل على الاسترخاء والضعف والاضطراب، وربما كان ذلك مصحوباً بانتفاخ يشبه الورم، وليس عن داء، وإنما هو استرخاء ونزوع إلى الضعف.في سياق متصل، أجاز المجمع كلمة "التِّرِنْد" المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعيّ التي تعني موضوعا ساخنا جديدا يُثار على منصّات مواقع التواصل، فينتشر بسرعة في فترة زمنية قصيرة، ويهتمُّ به الجمهورُ، ويتداولونه بالحديث فيه والتعليق عليه، ويتبادلون الأخبار عنه بكثرة، وقال إن "الترند" كلمة معربة من الأصل الإنجليزي لها وتعني نزعة أو ميل أو موضة.