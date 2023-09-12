بعد انفجار خزانين.. فيضان من النبيذ الأحمر يقتحم قرية برتغالية (فيديو)

يعد السبب وراء تدفق ما يبدو أنه مياه باللون أحمر في شوارع القرية الصغيرة التي تقع القرب من ساحل البرتغال إلى تصرف خاطئ.تسبب خطأ من عمال شركة كحول في انفجار خزانين من النبيذ سعتهما 2.2 مليون لتر مما أدي إلى التسرب الذي كاد يكفي لملء حوض سباحة أولمبي مجتاحا شوارع القرية البرتغالية.وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن إدارة الإطفاء سيطرت على "فيضان النبيذ" وحولته بعيدا عن النهر إلى أحد الحقول.من جانبها، اعتذرت الشركة في بيان، قائلة: "نحن نتحمل المسؤولية الكاملة عن التكاليف المرتبطة بالتنظيف وإصلاح الأضرار مع وجود فرق متاحة بالمهمة على الفور".