بدون علمه.. بريد صوتي يُسجل تفاصيل جريمة قتل أمريكي لصديق والدته

وكشف أمر المحكمة أن ويد طعن ضحيته بوحشية مرات عدة، وأنه سجل الجريمة بأكملها عن غير قصد على البريد الصوتي لوالدته.ووفقاً لـ FOX 59، شغل المدعون العامون هذا التسجيل المؤلم لهيئة المحلفين، مما لم يترك لهم أي شك حول الطبيعة الشنيعة للجريمة.وقبل تنفيذ عملية الطعن، غادر ويد تجمعاً اجتماعياً متجهاً مباشرة إلى منزل والدته. وفي الطريق، توقف عند منزل رجل آخر يثق به، موضحاً نيته في قتل شخص ما. وتم تناول تاريخ الصحة العقلية لويد في وثيقة الحكم، إذ تم تشخيص إصابته باضطراب ثنائي القطب.وقالت إميلي كلارك، المدعية العامة في مقاطعة كلاي: "أعتقد أن ما جعل هذه القضية كذلك بشكل خاص هو حقيقة أن المدعى عليه سجل نفسه عن غير قصد طوال فترة القتل، لذلك تمكنا من سماع الأمر برمته".وأدلى ويد بإفادة أمام المحكمة، قال فيها إن أمامه ثلاث سنوات للتفكير فيما فعله، مضيفاً: "ندمي حقيقي. لقد فقدت صديقي في تلك الليلة أيضاً".وأصدرت المحكمة عقوبة قاسية على ويد بالسجن لمدة 60 عاماً بتهمة القتل، مع 15 عاماً إضافية بسبب وضعه كمجرم معتاد. كما حُكم عليه بالسجن 10 سنوات لتهمتين منفصلتين تتعلقان بجناية الاعتداء على مسؤولة سلامة عامة، بالإضافة إلى خمس سنوات لثلاث تهم أخرى.