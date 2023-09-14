نجاة أمريكية بأعجوبة بعد سقوط لافتة مطعم فوق سيارتها (صور)

وكانت السيدة تنتظر طعامها أمام المطعم عندما سقطت اللافتة على الجزء الخلفي من سيارتها وسحقها بالكامل.وأصيبت المرأة بجرح طفيف في رأسها وتتلقى الآن العلاج في المستشفى المحلي.وقالت ماديسون دايلي، ابنة السيدة: إن والدتها كانت في طريقها لاصطحاب إخوتها من المدرسة عندما توقفت لتناول الطعام.وشهدت منطقة كراولي عواصف شديدة الأسبوع الماضي، ما أدى لسقوط الكثير من الأشجار وأعمدة الكهرباء بالمنطقة.