كيف تغير سلوك القروش إلى الهجوم بعد غلق شواطئ دهب؟

وقررت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد غلق أحد شؤاطي مدينة دهب بجنوب سيناء وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، بعد وقوع هجوم سمكة قرش وتعرض الضحية إلى الإصابة.بعد متابعة الحالة الصحية للضحية وتعرضها لبتر أحد ذراعيها، قررت وزارة البيئة ممثلة في فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنه عاجلة لتقييم الموقف والوقوف علي اسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطيء، وذلك بعد إجراء كافة الإسعافات الفورية للحالة ومتابعة حالتها الصحية أول بأول.وتواصلت "الدستور" مع علاء حمودة، غواص إنقاذ في البحر الأحمر الذي قال إنه يجب مراعاة السباحة والغوص في المناطق الآمنة من البحر والتأكد من أن هذه المنطقة، مرجحًا أسبابه إلى أن القروش تعد واحدة من الحيوانات البحرية المفترسة.لهذا السبب يوضح حمودة أنه بسبب أن القروش من سلوكها الهجوم وافتراس الضحية، فيجب توخي الحذر أثناء السباحة والغوص في مناطق البحر الأحمر مثل شواطئ دهب وشرم والغردقة، مستطردًا أن من الضروري اتباع تعليمات غواصي الإنقاذ لأنهم يكونوا على دراية وعلم بالنقاط الآمنة للغوص أو السباحة.وخلال الأيام الماضية عملت وزارة البيئة وحماية المحميات الطبيعية على تركيب أجهزة تتع القروش لاسيما في منطقة البحر الأحمر، حيث وصلت الخبيرة الأمريكية التي قررت السلطات المصرية الاستعانة بها لتركيب أجهزة تتبع لدراسة سلوك أسماك القرش، إلى مدينة الغردقة منذ 3 أيام.وجاء قرار السلطات المصرية باتخاذ خطوة تركيب أجهزة التتبع التي استوردتها من الخارج بملايين الدولارات عقب العديد من حوادث هجوم القرش على المصطافين والسياح.وعن سلوك القروش، يقول غواص الإنقاذ بمنطقة البحر الأحمر إن القروش من الحيوانات البحرية التي تهاجم فريستها فور ملاحظتها:"القروش تفضل الفريسة السهلة التي لا تقاومها، لذا ننصح دائمًا أنه في حال هجوم القرش فإنه عليك بعدم الاستسلام ومقاومة الهجوم بمحالولة ضربه أو وخذه بأي شئ".ويحذر غواص الإنقاذ أن على المواطنين والسياح التواجد دائمًا في منطقة حية بالسفن والقوارب البحرية المخصصة للغوص والسباحة، وعدم السباحة بشكل منفردًا ولكن يفضل أن يكون في مجموعات، موضحًا أنه في حال حدوث أمر ما تجد من ينقذك.كانت آخر تلك وقائع الهجوم الحادث المروع الذي التهمت فيه سمكة قرش سائحا روسيا قبل أشهر، ومنذ ذلك الوقت ويعمل الخبراء الأجانب بالتنسيق مع فريق من المختصين بمحميات البحر الأحمر ووزارة البيئة على البحث عن أسماك قرش تنطبق عليها المواصفات المطلوبة لتركيب الأجهزة عليها.