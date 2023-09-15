غرامة أوروبية على "تيك توك" بـ 345 مليون يورو لهذا السبب

وسيتعيّن على "تيك توك" دفع الغرامات وإخضاع عملياتها للامتثال خلال 3 أشهر، على ما أعلنت في بيان اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.وكانت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات قد فتحت، في أيلول/سبتمبر 2021، تحقيقًا في أنشطة شركة "تيك توك" الصينية والتي تضمّ 150 مليون حساب داخل الولايات المتحدة و134 مليونًا في الاتحاد الأوروبي.ولفتت اللجنة الأيرلندية في قرارها إلى أن "إنشاء حسابات لأطفال على هذه المنصة يتمّ بطريقة تكون فيها الحسابات عامّة بشكل تلقائي".وتتعلق مشاكل أخرى بميزة "ربط حسابات العائلة" التي تسمح بربط حساب المراهق بحساب وليّ أمره، لكن وفقًا للقرار، لم تتحقق الشركة بشكل خاص ممّا إذا كان حساب وليّ الأمر هو بالفعل لوليّ أمر الطفل المعنيّ.ورغم كون المنصة مخصصة نظريًا للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم على 13 عامًا، اعتبرت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات أيضًا أن "تيك توك" لم تأخذ بالاعتبار بشكل صحيح المخاطر التي قد يتعرّض لها الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 13 عامًا والذين تمكّنوا من إنشاء حسابات رغم ذلك. وقال ناطق باسم "تيك توك" إن الشركة "تعارض القرار بكلّ احترام، خاصة قيمة الغرامة المفروضة"، مشيرًا إلى أنها "تدرس الخطوات المقبلة"، دون تحديد ما إذا كانت ستستأنف.وقالت الشركة: "تتركّز انتقادات اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات على ميزات وإعدادات كانت موجودة قبل 3 أعوام وغيّرناها.. مثلًا كلّ حسابات الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 16 عامًا أصبحت خاصة بشكل تلقائي".