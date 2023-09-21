يعود للقرن الخامس قبل الميلاد.. العثور على معبد تحت الماء في مصر

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري، في بيان، إن "البعثة عثرت داخل المعبد على لقى أثرية برونزية وخزفية مستوردة من اليونان، إضافة إلى بقايا أبنية مدعومة بعوارض خشبية يعود تاريخها للقرن الخامس قبل الميلاد".وأشار وزيري إلى أن ذلك "تم خلال أعمال التنقيب تحت الماء بمدينة تونيس هيراكليون، الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية".من جانبه، قال إسلام سليم مدير عام إدارة الآثار الغارقة، إن "مدينة تونيس هيراكليون الغارقة تقع على بعد 7 كم من ساحل أبو قير"، وفقاً للبيان ذاته.وأضاف إن "المدينة التاريخية التي أعيد اكتشافها عام 2000، كانت تعد أكبر ميناء لمصر على ساحل البحر المتوسط قبل أن يؤسس الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد، وتسببت الزلازل التي ضربت البلاد قديماً في غرقها بالكامل تحت سطح البحر".