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سياحة لعشاق الإثارة.. تعرف على الاماكن الاكثر رعبا في العالم

منوعات

2023-09-20 | 14:44
سياحة لعشاق الإثارة.. تعرف على الاماكن الاكثر رعبا في العالم
المصدر:
وكالات
41 مشاهدة

أماكن عديدة في العالم شديدة الخطورة والرعب يشهد بعضها ظواهر خارقة للطبيعة يصعب تفسيرها، والبعض الآخر تسبّب في حوادث قاتلة.

لعشاق المغامرات سنلقي بكم نظرة على بعض الأماكن والتي من المؤكد أنها ستثير القشعريرة.

حفرة دارفازا، تركمانستان
 المخرج في صحراء كاراكوم في تركمانستان يكمن في “بوابات الجحيم” التي تحمل اسمًا مشؤومًا ولكن مناسبًا. حفرة ضخمة مشتعلة في الرمال، مظهرها المذهل لا ينافسه إلا أصولها الغامضة.

ويزعم بعض الجيولوجيين أن الحفرة التي يبلغ عرضها 60 مترًا تشكلت بشكل طبيعي في الستينيات. قبل إشعال النار فيها لمنع انبعاث الغازات السامة.


سراديب الموتى في باريس
 هناك شيء تقشعر له الأبدان بشكل خاص حول رؤية كومة ضخمة من العظام، وسراديب الموتى في باريس تثير الرعشة

تمتد أنفاق التعدين القديمة على مساحة 2000 فدان تقريبًا تحت شوارع العاصمة الفرنسية الأنيقة. وتضم عظام ما يقرب من ستة ملايين نسمة.

تم تحويل الجحور إلى سراديب الموتى في عام 1976، ثم تم نسيانها إلى حد كبير، قبل أن تشهد تجدد الاهتمام في القرن التاسع عشر كمساحة سياحية.

رغم ذلك هذا ليس مكانًا لرهاب الأماكن المغلقة. تضغط الأسقف الترابية المنخفضة على الجدران المصنوعة من الجماجم وعظام الفخذ وعظام أصابع القدم.

سراديب الموتى مليئة بالأساطير المناسبة، بما في ذلك ضياع العديد من الأشخاص في الظلام وعدم ظهورهم مرة أخرى أبدًا.



سجن الرعب بفيلادلفيا
 يعتبره الكثيرون أول “سجن حقيقي” في العالم وواحد من أكثر الأماكن المسكونة بالأشباح في الولايات المتحدة الأمريكية. فلا عجب أن هذا السجن سيئ السمعة الذي تم بناؤه عام 1829 يتمتع ببعض أوراق الاعتماد المخيفة.

تم حبس السجناء سيئي الحظ في زنازينهم لمدة 23 ساعة يوميًا هنا وتعرضوا للتعذيب بمجموعة متنوعة من الطرق الوحشية.

كانت إحدى الطرق هي الكرسي المجنون: وهو المقعد الذي تم ربطهم به بإحكام شديد بحيث تم قطع الدورة الدموية.



مدينة العلا القديمة بالمملكة العربية السعودية
 هناك دائمًا شيء مشؤوم بشأن مدينة الأشباح. وهذه المستوطنة القديمة المهجورة الواقعة على مشارف واحة حديثة في المملكة العربية السعودية ليست استثناءً.

أصبحت العلا مستوطنة بشرية في عام 5000 قبل الميلاد، ثم وجهة رئيسية على طريق البخور. وهو طريق تجاري رئيسي للتوابل والحرير الذي يربط الهند وأوروبا.

تأسست “المدينة القديمة” المسورة والمتاهة في القرن الثالث عشر، وتتكون من حوالي 900 منزل و400 متجر. وخمس ساحات في المدينة.

ربما كانت هذه المنطقة الغريبة مأهولة بالسكان في عام 1983، لكن هذا لا ينتقص من مظهرها المخيف.


أوميغامارت، لاس فيغاس

 تعد تجربة Omegamart في لاس فيجاس تجربة مرعبة بشكل غريب.



أي شخص زار لاس فيغاس سوف يفهم نكهتها الفريدة من نوعها “الغريبة”.

هل تريد أن تشعر بالارتباك وعدم الاستقرار قليلاً؟ توجه إلى OmegaMart، وهو تركيب دائم من مجموعة الفن الأمريكي MeowWolf.

إنه مركز تسوق، ولكنه يشبه إلى حد كبير مركزًا ستجده في بلاد العجائب أليس.

يستطيع الزائرون الزحف عبر الثقوب الموجودة في الجدران، والدخول عبر الثلاجات إلى عالم من الأعمال الفنية المخدرة وألعاب ثني الدماغ.



منجم فيليسيتاس بألمانيا
 تم افتتاح المنجم عام 1886، واليوم أصبح المنجم تحت الماء بالكامل.

ومع ذلك، يُسمح للأرواح الشجاعة المعتمدة في مجال الغوص التقني باستكشافها. الماء بارد (حوالي تسع درجات) وتختلف الرؤية حسب القسم الذي تستكشفه.

ولكن بمجرد أن تنزل إلى الأعماق، يكشف لك عالم غريب من زمن منسي عن نفسه. الكابلات المتدلية، وشفرات المنشار الصدئة، وقطع الآلات الضخمة – مثل الحفارات – مهملة. تبلغ مساحته حوالي 144000 متر مربع، وهناك الكثير مما يمكن استكشافه.


كنيسة سيدليك، التشيك
عندما تم تكليفه بإعادة ترتيب أكوام العظام في كنيسة مسيحية في سيدليك، لم يكن نحات الخشب فرانتيشك رينت مبدعًا.

لقد استخدم بقايا الهيكل العظمي لصنع أكاليل وشعار النبالة وتوقيعه وحتى ثريا يقال إنها تعرض كل عظمة في جسم الإنسان.

يُعتقد أن هذا الموقع المقلق والمذهل التابع لليونسكو يضم هياكل عظمية لما يصل إلى 70 ألف جثة. حيث تم تنظيف كل عظمة بواسطة فرشاة الأسنان.

عندما وصل الطاعون الأسود والحروب الصليبية في القرن الرابع عشر، أصبحت المقبرة مكتظة. وتم إنشاء صندوق عظام الموتى. وهي الآن واحدة من مناطق الجذب الأكثر شعبية في البلاد.



جزيرة الدمى، المكسيك
 تعتبر جزيرة Isla de las Muñecas في المكسيك، وهي الدعامة الأساسية في دائرة “السياحة المظلمة”. حاصلة على شهادة 10 على المقياس المخيف.

تتدلى من أغصان هذه الجزيرة المشجرة بكثافة آلاف الدمى في حالات مختلفة من الملابس والانحلال.

تقول الأسطورة أن مالك الجزيرة، دون جوليان سانتانا باريرا، وجد ذات يوم فتاة صغيرة غارقة في القناة.

وفي اليوم التالي اكتشف دمية تطفو في مكانها. ولإرضاء أرواح الجزيرة، أو تكريمًا لوفاة الفتاة، بدأ في مقايضة المنتجات بالدمى وتعليقها من أوراق الشجر بالجزيرة.

وبعد سنوات، قيل إن ابن أخ باريرا وجد عمه غارقًا في الماء حيث وجد الفتاة الميتة.

منذ أن فتحت عائلة باريرا الموقع للجمهور (لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق القوارب). كانت هناك تقارير عن أن الدمى تومض وتتحرك وتهمس مع بعضها البعض.


مقبرة هايجيت، لندن
 تعاني معظم المقابر من الأساطير المؤرقة، ولكن يبرز أحد مواقع الدفن الأكثر شهرة في لندن.

تم تشييدها كواحدة من “المقابر السبعة الرائعة” – وهي سلسلة من المقابر التي بدأت حكومة المملكة المتحدة في بنائها. في القرن التاسع عشر للتعامل مع تزايد عدد السكان وزيادة معدل الوفيات في المقابل. تضم مقبرة هاي جيت أرواح ما يقرب من 170.000 شخص.

أُغلقت البوابات في عام 1960، تاركة ما يقرب من 53000 قبرًا ليتم استصلاحها ببطء بطبيعتها.

وسرعان ما بدأت الشائعات تتصاعد. وشوهد رجال يرتدون ملابس يتجولون بين شواهد القبور.

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