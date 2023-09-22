أحد مشاهير التواصل الاجتماعي يعلن توبته: أفكر في آخرتي!

وقال بدر خلف في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "أنا بدر خلف، أحب أعتذر لكل الناس عن الشغلات الغلط اللي سوّيتها السنتين اللي فاتوا".وأقر المدون بأنه كان يتصرف على نحو خاطئ، قالًا: "ما كنت أفكّر صح، كنت بس أبي (أريد) الناس يشوفوني، بس الدنيا ما تسوى (لا تستحق)".وأضاف: "لازم الواحد يفكّر صح، ويفكّر في آخرته، لازم يفكّر كيف يجهّز حق الجنة والنار"، مؤكدًا أنه "قرر التوبة والتوقف عن تصرفاته السيئة".والتفت بدر خلف إلى اتهامه بـ"التشبّه بالنساء"، قائلًا: "سأجري بعض التعديلات في جسمي، وأحتاج دعمكم ومساعدتكم خلال هذه الفترة"، كما عنون الفيديو بعبارة "يارب تكون بداية جديدة. أقدر دعمكم ووقفتكم معي".واشتهر بدر خلف ببث مقاطع الفيديو المثيرة للجدل، ودعواته للرجال بالعناية ببشرتهم مثل النساء، فضلًا عن إطالة شعره وتطبيق ماسكات الوجه وغيرها من مظاهر العناية التي تقوم بها النساء.