فتاة اشترت لوحة بـ 4 دولارات وباعتها بـ 191 ألف دولار.. ما قصتها؟

وكانت اللوحة التي تحمل عنوان رامونا، واحدة من أربع لوحات رسمها الفنان المقيم في بنسلفانيا لطبعة عام 1939 من كتاب رامونا للكاتبة هيلين هانت جاكسون عام 1884. ويصور العمل امرأة شابة يتيمة في صراع مع والدتها الحاضنة.وقالت دار المزادات "بونهامز سكينر" إن خبراء "وايث" اعتبروا اللوحة مفقودة منذ فترة طويلة، لكنها ظهرت في حوزة امرأة من نيو هامبشاير.من جهتها قالت المرأة إنها اشترت اللوحة من متجر التوفير المحلي التابع لها مقابل 4 دولارات وقضت بعض الوقت على حائطها قبل أن تضعها في الخزانة.واكتشفت الهوية الحقيقية للوحة بعد أن نشرت صورة لها على فيسبوك، حيث تم حثها على الاتصال بالقيمين على متحف برانديواين في تشادز فورد بولاية بنسلفانيا، وخصوصا أمينة متحف وايث السابقة في ولاية ماين والتي قررت الحصول على اللوحة.