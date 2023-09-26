سكان الأرض على موعد مع "قمر الحصاد".. تعرف على موعده وتفاصيله

والقمر العملاق هو نوع من أنواع البدر الذي يمكن أن يظهر أكبر بنسبة تصل إلى 14% وأكثر سطوعاً بنسبة 30% من القمر المكتمل النموذجي خلال أشهر العام، وذلك لأنه يقع في أقرب نقطة له من الأرض، فما هو قمر الحصاد؟ وما هي دلالاته؟عالمة الفلك ماغي فرح، أكدت أن "القمر سيظهر مساء 29 أيلول، وسيكون قريب جداً من الأرض ولهذا هناك بعض الحذر والخوف منه".أوضحت أن "القمر موجود بين الميزان والحمل، أي بين النار والهواء، لذا هناك خوف من الحرائق، ففي المرة السابقة عند ظهور القمر الأزرق تحدثت عن فيضانات وسيول وهذا ما شهده بعض بلدان العالم"، بحسب "ليبانون ديبايت".ولفتت إلى أن "القمر المكتمل سيكون قريب جداً من الأرض، وقد ينذر بكارثة تتعلق بالهواء والنار، فقد نشهد حرائق كبيرة، أو أي كارثة ترتبط بالنار والهواء، أو ربما انفجار بين الصخور، أو بركان، مشددة على أن هذه الأمور قد تحصل فلا شيء يمكن تأكيده، إلا ما يمكن تأكيده هو أن هذا القمر العلاق ينذر عادةً لكارثة ما".وعن سبب تسميته "بالحصاد"؟ أجابت فرح: "ربّما لأنه يتزامن مع موسم الحصاد في النصف الشمالي من الأرض، حيث تكون المحاصيل الزراعية قد اكتمل نضجها خلال الصيف".وكشفت عن أن "مدة فعالية هذا القمر تستمر لمدة 15 يوماً تقريباً، إلا أن الفترة الأولى منه هي الأقوى، وقد تحضر لكارثة قد تحصل خلال مدة فعاليته".وختمت فرح، بالقول: "سنة 2023 هي سنة الكوراث، وهناك خوف من ظهور قمر الحصاد، لأن حرارة الأرض مرتفعة جداً، فيما موقع القمر بين النار والهواء، يثير مخاوفاً حول حدث ما قد يحصل على مستوى العالم، ليس لبنان تحديداً".