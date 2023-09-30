مكتشفة قبل 40 عاماً وهذه قصتها.. غوغل يحتفي بتماثيل "عين غزال" (صور)

السومرية نيوز – منوعات



احتفى محرك البحث "غوغل" بتماثيل عين غزال في الأردن، التي يرجع تاريخها إلى قرابة 8 آلاف عام، والمكتشفة عام 1983 في موقع عين غزال الأثري.



وتعود تماثيل عين غزال الأردنية إلى الفترة بين عامي 7250 و6500 قبل الميلاد، وهي منحوتة من الصلصال، وتمثل أشكالا بشرية مجردة، وتقول الكثير عن براعة الحضارة التي صنعتها.



وغيّر محرك البحث الأشهر على الإطلاق "غوغل" شعاره، السبت، ليتضمن تماثيل عين غزال، في تقليد يتبعه المحرك للاحتفاء بالمعالم الأثرية والتاريخية لدول العالم العربي وإحياء ذكرى الأحداث المهمة.



تماثيل عين غزال

جرت تسمية هذه التماثيل باسم المنطقة المكتشفة فيها شرق العاصمة عمّان عام 1982، وتعد من أقدم التماثيل التي صنعها الإنسان، ويعتبرها تشكيليون باكورة الفن التشكيلي وفن النحت في العالم القديم. وغيّر محرك البحث الأشهر على الإطلاق "غوغل" شعاره، السبت، ليتضمن تماثيل عين غزال، في تقليد يتبعه المحرك للاحتفاء بالمعالم الأثرية والتاريخية لدول العالم العربي وإحياء ذكرى الأحداث المهمة.جرت تسمية هذه التماثيل باسم المنطقة المكتشفة فيها شرق العاصمة عمّان عام 1982، وتعد من أقدم التماثيل التي صنعها الإنسان، ويعتبرها تشكيليون باكورة الفن التشكيلي وفن النحت في العالم القديم.





وببلغ عدد تماثيل عين غزال 36 تمثالًا، وعند اكتشافها تبين مدى تأثرها بالاهتزازات والأوزان الثقيلة التي كانت تمر بموقع اكتشافها أثناء عملية شق طريق، ما أدى إلى تهشم نواة التماثيل وتشقق قشرتها الجبسية.



وخضعت تماثيل عين غزال للترميم في بريطانيا، وعرضت على مدار 3 عقود في المتحف الوطني بجبل القلعة، كما نقل جزء منها للعرض في متحف الأردن برأس العين، وفقًا لصحيفة "الدستور" الأردنية. وببلغ عدد تماثيل عين غزال 36 تمثالًا، وعند اكتشافها تبين مدى تأثرها بالاهتزازات والأوزان الثقيلة التي كانت تمر بموقع اكتشافها أثناء عملية شق طريق، ما أدى إلى تهشم نواة التماثيل وتشقق قشرتها الجبسية.وخضعت تماثيل عين غزال للترميم في بريطانيا، وعرضت على مدار 3 عقود في المتحف الوطني بجبل القلعة، كما نقل جزء منها للعرض في متحف الأردن برأس العين، وفقًا لصحيفة "الدستور" الأردنية.