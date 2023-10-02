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صدمت العالم وازعجت العائلة الحاكمة.. ما اسرار مقابلة الأميرة ديانا التلفزيونية؟

منوعات

2023-10-02 | 06:08
صدمت العالم وازعجت العائلة الحاكمة.. ما اسرار مقابلة الأميرة ديانا التلفزيونية؟
1,326 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1995، أطلت الأميرة ديانا في مقابلة هزت العائلة المالكة وأثارت التعاطف بين محبيها، فما الأسرار التي باحت بها؟.

المقابلة التي أجرتها "بي بي سي" البريطانية مع أميرة ويلز، التي تم بثها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995 في السلسلة الوثائقية "بانوراما"، دخلت التاريخ بصراحة الأميرة الحسناء وهي تبوح بتفاصيل دقيقة وحساسة عن حياتها كأحد أفراد العائلة المالكة.

في تلك المقابلة، التي جرت في غرفة جلوس ديانا بقصر كنسينغتون، تطرقت الأميرة لزواجها، بما في ذلك صراعها مع اكتئاب ما بعد الولادة، والشره المرضي، والأكثر إثارة للصدمة، علاقة زوجها الأمير تشارلز (الملك حاليا) مع كاميلا باركر بولز، فكانت تلك الضربة الأخيرة للعلاقة الزوجية المضطربة.

الصراع مع الاكتئاب
تحدثت ديانا في المقابلة عن نقص الدعم الذي تلقته من العائلة المالكة عندما كانت تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة، بحسب ما أعاد ذكره موقع "هيستوري" الأمريكي.

وعن هذه المرحلة، قالت ديانا "حسنا، ربما كنت أول شخص على الإطلاق في هذه العائلة يعاني من الاكتئاب أو كان يبكي علنا".

"ومن الواضح أن ذلك كان أمرا شاقا" على أميرة ويلز- بحسب ما طالعته "العين الإخبارية" في نص المقابلة التي أورد الموقع الأمريكي مقتطفات منها.

ولفتت إلى أن معاناتها أدت بسرعة إلى شطبها: "لقد أعطت الجميع تصنيفا جديدا: ديانا غير مستقرة وديانا غير متوازنة عقليا. ولسوء الحظ، يبدو أن هذا قد ظل عالقا".

اعترفت ديانا بجرح نفسها وتحدثت عن "الشره المرضي" الذي عانت منه علانية. حيث ألقت باللوم على وجع قلبها في علاقتها الزوجية الفاشلة.

وقالت "لقد كان ذلك أحد أعراض ما كان يحدث في زواجي. كنت أصرخ طلبا للمساعدة، ولكنني أعطي إشارات خاطئة، وكان الناس يستخدمون الشره المرضي الخاص بي كمعطف على شماعة: لقد قررت أن هذه هي المشكلة، وأن ديانا كانت غير مستقرة."

كانت صراحة أميرة ويلز ثورية بالنسبة لأحد أفراد العائلة المالكة، حيث لم يُسمع من أحدهم يتحدث عن الشره المرضي أو إيذاء النفس.

تقول كاتي نيكول، مؤلفة كتاب "العائلة المالكة الجديدة: إرث الملكة إليزابيث ومستقبل التاج": “كان هذا بمثابة تحطيم ديانا للمحظورات في هذه الاكتشافات الصادمة".

ولم تكن الأميرة ديانا أول فرد في العائلة المالكة يلجأ للتلفزيون لإرسال رسالة. إذ كانت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية أول ملكة تبث تتويجها على التلفزيون، ثم خطابها في عيد الميلاد في وقت لاحق، في محاولة، على حد تعبيرها، لتكون "أكثر شخصية مباشرة" مع رعاياها.

حتى أن الملكة سمحت للكاميرات بتصوير العائلة المالكة في فيلم وثائقي عام 1969.

"كنا ثلاثة في الزواج"
بعد أن تحدث تشارلز وديانا مع الصحافة حول انهيار زواجهما، أخبرت أميرة ويلز مذيع بي بي سي مارتن بشير :"كنا ثلاثة في هذا الزواج، لذلك كان مزدحما بعض الشيء".

واعترفت بعلاقتها الغرامية مع ضابط الجيش السابق جيمس هيويت، الذي عمل كمدرب ركوب الخيل لها ولأبنائها.

كما أخبرته أيضا، بأنها "شعرت بخيبة أمل كبيرة" عندما ساهم هيويت في كتاب يحكي كل شيء عن علاقتهما "الأميرة في الحب".

مستقبل تشارلز
عندما سُئلت عما إذا كان تشارلز يريد أن يحكم، قالت ديانا لبشير: "كان هناك دائما صراع حول هذا الموضوع معه عندما ناقشناه"، وأن "كونه ملكا سيكون أكثر اختناقا بعض الشيء. أعتقد أن المنصب الأعلى، كما أسميه، سيجلب له قيودا هائلة، ولا أعرف ما إذا كان يمكنه التكيف مع ذلك".

عاصفة المقابلة
على الرغم من انفصال تشارلز وديانا منذ عام 1992، إلا أن مقابلة بي بي سي عام 1995 كانت الضربة الأخيرة للزواج.

تقول كارولين هاريس، المؤرخة والمؤلفة والمعلقة الملكية: "كانت هناك اعتبارات شخصية وسياسية". “على المستوى الشخصي، كان هناك ضغط على حفيدي الملكة ويليام وهاري. وعلى المستوى السياسي، كانت ديانا تنتقد مدى ملاءمة تشارلز ليكون ملكا.

وبعد شهر من تصوير الفيلم، أرسلت الملكة إليزابيث الثانية رسائل إلى تشارلز وديانا تحثهما على إنهاء طلاقهما، بعد الضرر الذي رأته يلحق بالعائلة المالكة.

كما أزعج الأمر بشدة عائلة ديانا والمقربين منها، بما في ذلك الأمير ويليام.

وفي هذا الصدد، تقول نيكول: "كانت تلك إحدى المرات القليلة التي تشاجرت فيها مع ويليام".

في عام 2021، أصدر الأمير ويليام بيانا عاما حول المقابلة، قائلا: "لقد كانت مساهمة كبيرة في جعل العلاقة بين والدي أسوأ، ومنذ ذلك الحين ألحقت الأذى بعدد لا يحصى من الآخرين". وطلب ألا يتم بثها مرة أخرى أبدا".

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