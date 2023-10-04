مينا الشيخلي تبرر ما حصل بحفلة توزيع الجوائز: لم يكن بالحسبان

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
06:30 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تراجع أسعار خام برنت إلى 88 دولاراً
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-469715-638320402283003961.png
مينا الشيخلي تبرر ما حصل بحفلة توزيع الجوائز: لم يكن بالحسبان
منوعات
2023-10-04 | 14:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,805 مشاهدة
بررت البلوكر العراقية، مينا الشيخلي، اليوم الأربعاء، ما حصل خلال حفلة توزيعها الجوائز بمناسبة العيد الوطني العراقي قائلةً: لم يكن بالحسبان.
وقالت الشيخلي في فيديو على صفحتها عبر "انستغرام"، انه "لأول مرة في حياتي لا اعلم ماذا أقول، لكنني أحب ابين صورة العراق بطريقة جميلة وكل ما أقوم به هو محاولة لتحسين الصورة وتغيير النظرة"، مشيرة الى ان "ما حدث خلال توزيع الجوائز يفوق الاستيعاب، ولم أتوقع هذا الكم الهائل من الناس".
ووجهت الشيخلي، شكرها "للناس الذين كانوا متواجدين خلال المسابقة"، موضحة ان "بعض المتواجدين تصرفوا بطريقة اثرت على الجميع".
وتابعت انه "كان كل تفكيري والذي بسببه اصابني الرعب والذهول الى الان هو اذما حصل مكروه لاحد الأشخاص المتواجدين"، مؤكدة انه "انا وفريق العمل قمنا بهذا الامر من اجل اسعاد الناس وكان لدينا استعداد بتقديم كل شيء من اجلهم".
وقدمت الشيخلي، اعتذارها "لكل الذين حضروا المسابقة وانتظروا لساعات طويلة وعن كل ما حدث خلالها"، مشيرة الى انه "كان هناك أكثر من 150 حارس أمني في المكان".
يذكر ان، مينا الشيخلي، قامت بعمل مسابقة بمناسبة اليوم الوطني العراقي لتوزيع الجوائز وحصلت حالة من التدافع بين المتواجدات.
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
استخراج رجل وهو حي بعد 40 يومًا من دفنه.. تعرف على حقيقة الفيديو المتداول
محليات
26.15%
05:19 | 2023-10-03
استخراج رجل وهو حي بعد 40 يومًا من دفنه.. تعرف على حقيقة الفيديو المتداول
05:19 | 2023-10-03
بينها تحديد عطلة رسمية.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
سياسة
25.67%
12:47 | 2023-10-04
بينها تحديد عطلة رسمية.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
12:47 | 2023-10-04
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
24.59%
03:35 | 2023-10-03
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:35 | 2023-10-03
أسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
23.59%
03:20 | 2023-10-04
أسعار صرف الدولار في العراق
03:20 | 2023-10-04
المزيد
أحدث الحلقات
52 دقيقة
بين النخلة والإنسان..تشابه كبير - حلقة ١٩ | الموسم ٥
15:30 | 2023-10-04
52 دقيقة
بين النخلة والإنسان..تشابه كبير - حلقة ١٩ | الموسم ٥
15:30 | 2023-10-04
Morning Live
ظاهرة تزايد عمليات التجميل ..الى اين؟ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-04
Morning Live
ظاهرة تزايد عمليات التجميل ..الى اين؟ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-04
ناس وناس
السنك في بغداد - الحلقة ١١٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-04
ناس وناس
السنك في بغداد - الحلقة ١١٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-04
بالمختزل
مشعان الجبوري - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-03
بالمختزل
مشعان الجبوري - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-03
Celebrity
الممثل العربي سامح التركي - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-02
Celebrity
الممثل العربي سامح التركي - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-02
خط أحمر
رجل يهشم رأس امراة بسكول سبانة ويحطم جمجمة ابنها بالجدار - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-10-01
خط أحمر
رجل يهشم رأس امراة بسكول سبانة ويحطم جمجمة ابنها بالجدار - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-10-01
عشرين
تشرين..مآلات التغيير وذكرى التجديد - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-01
عشرين
تشرين..مآلات التغيير وذكرى التجديد - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-01
كان يا مكان
الله لن يستثنيك من رحمته - الحلقة ٣٣
13:00 | 2023-10-01
كان يا مكان
الله لن يستثنيك من رحمته - الحلقة ٣٣
13:00 | 2023-10-01
رحال
مدينة داقوق الاثرية - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-30
رحال
مدينة داقوق الاثرية - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-30
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
بين النخلة والإنسان..تشابه كبير - حلقة ١٩ | الموسم ٥
15:30 | 2023-10-04
52 دقيقة
بين النخلة والإنسان..تشابه كبير - حلقة ١٩ | الموسم ٥
15:30 | 2023-10-04
Morning Live
ظاهرة تزايد عمليات التجميل ..الى اين؟ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-04
Morning Live
ظاهرة تزايد عمليات التجميل ..الى اين؟ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-04
ناس وناس
السنك في بغداد - الحلقة ١١٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-04
ناس وناس
السنك في بغداد - الحلقة ١١٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-04
بالمختزل
مشعان الجبوري - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-03
بالمختزل
مشعان الجبوري - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-03
Celebrity
الممثل العربي سامح التركي - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-02
Celebrity
الممثل العربي سامح التركي - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-02
خط أحمر
رجل يهشم رأس امراة بسكول سبانة ويحطم جمجمة ابنها بالجدار - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-10-01
خط أحمر
رجل يهشم رأس امراة بسكول سبانة ويحطم جمجمة ابنها بالجدار - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-10-01
عشرين
تشرين..مآلات التغيير وذكرى التجديد - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-01
عشرين
تشرين..مآلات التغيير وذكرى التجديد - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-01
كان يا مكان
الله لن يستثنيك من رحمته - الحلقة ٣٣
13:00 | 2023-10-01
كان يا مكان
الله لن يستثنيك من رحمته - الحلقة ٣٣
13:00 | 2023-10-01
رحال
مدينة داقوق الاثرية - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-30
رحال
مدينة داقوق الاثرية - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-30
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل سيُحاسب مسببي فاجعة الحمدانية بعد كشف نتائج التحقيق؟
نعم
نعم
استبعد ذلك
استبعد ذلك
محاسبتهم لا تمنع الكوارث الجديدة
محاسبتهم لا تمنع الكوارث الجديدة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.