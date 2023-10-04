مينا الشيخلي تبرر ما حصل بحفلة توزيع الجوائز: لم يكن بالحسبان

وقالت الشيخلي في فيديو على صفحتها عبر "انستغرام"، انه "لأول مرة في حياتي لا اعلم ماذا أقول، لكنني أحب ابين صورة العراق بطريقة جميلة وكل ما أقوم به هو محاولة لتحسين الصورة وتغيير النظرة"، مشيرة الى ان "ما حدث خلال توزيع الجوائز يفوق الاستيعاب، ولم أتوقع هذا الكم الهائل من الناس".ووجهت الشيخلي، شكرها "للناس الذين كانوا متواجدين خلال المسابقة"، موضحة ان "بعض المتواجدين تصرفوا بطريقة اثرت على الجميع".وتابعت انه "كان كل تفكيري والذي بسببه اصابني الرعب والذهول الى الان هو اذما حصل مكروه لاحد الأشخاص المتواجدين"، مؤكدة انه "انا وفريق العمل قمنا بهذا الامر من اجل اسعاد الناس وكان لدينا استعداد بتقديم كل شيء من اجلهم".وقدمت الشيخلي، اعتذارها "لكل الذين حضروا المسابقة وانتظروا لساعات طويلة وعن كل ما حدث خلالها"، مشيرة الى انه "كان هناك أكثر من 150 حارس أمني في المكان".يذكر ان، مينا الشيخلي، قامت بعمل مسابقة بمناسبة اليوم الوطني العراقي لتوزيع الجوائز وحصلت حالة من التدافع بين المتواجدات.