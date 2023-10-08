فيسبوك تُخفي من البحث المنشورات التي تتضمن هاشتاك "طوفان الأقصى"

وذكر بيان مقتضب لمركز الاعلام الرقمي DMC ورد لـ السومرية نيوز إن "منصة فيسبوك تُخفي من البحث المنشورات التي تتضمن هاشتاك طوفان الاقصى، بحجة ان بعض المنشورات ضد معايير الشركة".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، صباح امس السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".ويأتي ذلك بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.