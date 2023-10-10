10 علامات مُبكرة.. الاكتئاب يُصيب 280 مليون شخص حول العالم

والاكتئاب هو اضطراب في الصحة العقلية يسبب مشاعر مستمرة من الحزن، وعدم القيمة، واليأس، وقلة الاهتمام أو المتعة في الأنشطة، ويؤثر بشكل كبير على قدرة الشخص على أداء وظائفه في الحياة اليومية وقد يؤدي إلى أعراض جسدية وعاطفية مختلفة.وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه في عام 2019 كان 280 مليون شخص يعانون من الاكتئاب، بما في ذلك 23 مليون طفل ومراهق، مشيرة إلى أنه يختلف عن التقلبات المزاجية المعتادة والاستجابات العاطفية قصيرة الأمد لتحديات الحياة اليومية.وشددت على أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب معرضون بشكل متزايد لخطر الانتحار، ومع ذلك يوجد علاج نفسي فعال، واعتمادًا على العمر ودرجة الخطورة يمكن أيضًا التفكير في تناول الأدوية.علامات مبكرة للاكتئابفي اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يحل 10 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، نسلط الضوء على العلامات المبكرة للاكتئاب في التعرف على الحالة، وتشمل:1- الحزن المستمر أو الشعور بالفراغيظهر الاكتئاب غالبًا على شكل حالة مزاجية منخفضة مستمرة أو شعور بالفراغ يستمر لأسابيع أو أشهر.2- فقدان الاهتمام أو المتعة بالأنشطةقد يفقد الشخص الذي يعاني من الاكتئاب الاهتمام بالأنشطة التي كان يستمتع بها سابقًا، مثل الهوايات أو التواصل الاجتماعي أو حتى المهام اليومية الأساسية.3- تغيرات في الشهية والوزنيمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى تغيرات في الشهية، ما يؤدي إلى فقدان أو زيادة كبيرة في الوزن حتى بدون اتباع نظام غذائي متعمد أو الإفراط في تناول الطعام.4- اضطرابات النومتعد مشاكل النوم شائعة في حالات الاكتئاب، حيث يعاني الأفراد من الأرق (صعوبة في النوم أو البقاء نائمًا) أو فرط النوم (النعاس المفرط).5- التعب أو فقدان الطاقةيعد الشعور بالتعب المستمر أو الاستنزاف أو نقص الطاقة، حتى بعد النوم طوال الليل، من الأعراض النموذجية للاكتئاب.6- صعوبة في التركيزيمكن أن يضعف الاكتئاب قدرة الشخص على التركيز واتخاذ القرارات وتذكر المعلومات، مما يؤثر على عمله أو أدائه الأكاديمي.7- الشعور بالذنب أو اليأسغالبًا ما يعاني الأفراد المصابون بالاكتئاب من أفكار سلبية منتشرة، والشعور بالذنب أو عدم القيمة، والشعور باليأس بشأن المستقبل.8- التهيج أو الغضب المفرطيمكن أن يظهر الاكتئاب على شكل زيادة في التهيج، أو مزاج قصير، أو نوبات غضب غير مبررة، حتى في قضايا بسيطة.9- الانسحاب من التفاعلات الاجتماعيةقد يعزل الأشخاص المصابون بالاكتئاب أنفسهم عن الآخرين، ويتجنبون الأنشطة الاجتماعية، وينسحبون من الاتصال بالأصدقاء والعائلة والأحباء.10 ـ تكرار أفكار الموت أو الانتحارتعتبر الأفكار المستمرة عن الموت أو الانتحار علامات تحذيرية خطيرة للاكتئاب وتتطلب اهتمامًا وتدخلًا فوريًا.