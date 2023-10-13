بعبارات وصور.. اليك أبرز الفنانين العرب المتضامنين مع القضية الفلسطينية

وشهد مسرح نقابة الفنانين في العراق، اليوم الجمعة، عرض مسرحية "بأم عيني 1984" تضامناً مع (طوفان الأقصى).وقال الفنان غنام غنام، إن "المسرحية جاءت تضامناً مع ملحمة (طوفان الأقصى) الباسلة التي يخوضها شعبنا العربي الفلسطيني ضد إرهاب واستبداد وطغيان الكيان الإسرائيلي اللقيط".وكتب الممثل المصري كريم عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" تدوينة كتب فيها، "ربنا يحفظ أهلنا في فلسطين، ربنا معكم يا أبطال".وشارك الفنان عمرو يوسف، صورة للعلم الفلسطيني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها: "رحمتك يارب على أهالينا في فلسطين، اللهم أرحم شهدائهم وأشفي جرحاهم.. فلسطين في القلب".كما تفاعل المطرب اللبناني راغب علامة مع الحدث، ووجّه تحيته للشعب الفلسطيني وكتب عبر حسابه على موقع "إكس"، "ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدة.. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل.. لا للاحتلال الظالم".ونشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، بدورها صورة عبر حسابها على إنستغرام وعلّقت، "صباح فلسطين الحلم واليقين".فيما نشرت الفنانة اللبنانية، اليسا على صفحتها الشخصية في "انستغرام" صورة للعلم الفلسطيني ومكتوب فيها "اذا كنت لا تستطيع رفع الظلم على الأقل اخبر عنها"وعبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، دعا الفنان نبيل الحلفاوي للمقاومة الفلسطينية وكتب، "طوفان الأقصى، اللهم انصر الحق وأهل الحق. أيا كانت نتيجة المعركة، وأيا كانت توابعها ومهما كان عنف رد الفعل الإسرائيلي، فهي تأكيد وتذكير بأنه لا أمان إلا بإيقاف التوسع الاستيطاني، واغتصاب الأراضي والحقوق، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".ومن خلال مرئية نشرها الفنان الأردني منذر ريحانة على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، وجّه التحية للمقاومة الفلسطينية وقال، إن "الفرحة أصبحت فرحتين".وعبر حسابه على فيسبوك، تفاعل -أيضا- المطرب المصري محمد محسن، مع "طوفان الأقصى" وكتب، "أيام متفرجة قلوبنا مع أهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة".حيث نشرت الفنانة " أمال ماهر" صورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" للعلم الفلسطيني يصاحبه جمله “إن كنت لا تستطيع رفع الظل، على الأقل أخبر عنه".وقام بعض الفنانين العرب بإلغاء حفلاتهم تضامنًا مع فلسطين، ومنهم بهاء سلطان وتامر عاشور والفنان السعودي عايضن قاموا بإلغاء حفلهم بالكويت تضامنا مع القضية الفلسطينية.وعبر الستوري، نشرت الممثلة المصرية هدى المفتي صوراً وفيديوهات للعدوان وصور الشهداء، الأطفال تحديداً، كما أعادت نشر بوست ينتقد صمت الإعلام حيال هذا العدوان.من مصر أيضاً، نشر الممثلون أحمد مالك وأسماء جلال وميان السيد صوراً من العدوان، وصوراً لما خلّفه قصف الاحتلال من قتل ودمار.وبعبارات واضحة ومتضامنة لفلسطين نشرت الفنانة "بدريه طلبه" على حسابها الرسمي "إنستغرام"، قائله إن حسابها يدعم القضية الفلسطينية ولا يعترف بدولة إسرائيل.وبكلمات تشجيع وحماس عبر الفنان “أحمد السعدني” عن تضامنه للقضية الفلسطينية قائلًا.. “إن الجميع كان يعتقد أن القضية انتهت ولكن الشعب العربي أحياها من جديد، وأن قلوبنا جميعاً مع الشعب الفلسطيني".وكان محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلحة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قد أعلن -اليوم السبت- عن بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل، باسم "طوفان الأقصى".وكشف في رسالة صوتية بُثت عبر فضائية الأقصى -التابعة لحركة حماس-، بأن الضربة الأولى لطوفان الأقصى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو، حيث أُطلق 5 آلاف صاورخ وقذيفة، في الدقائق العشرين الأولى من العملية.وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إصابة 3436 إسرائيليا منذ بداية هجوم الكتائب الفلسطينية السبت الماضي.فيما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة.وقالت الوزارة في بيان لها انه "ارتفعت حصيلة الضحايا الى استشهاد 1799 فلسطينيا وإصابة 6388 في الهجمات الإسرائيلية منذ السبت".وأضافت، انه "44 قتيلا وأكثر من 700 جريح في الضفة الغربية المحتلة".