Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عبد اللهيان من بيروت: فتح جبهات أخرى احتمال قائم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعبارات وصور.. اليك أبرز الفنانين العرب المتضامنين مع القضية الفلسطينية

منوعات

2023-10-13 | 13:24
بعبارات وصور.. اليك أبرز الفنانين العرب المتضامنين مع القضية الفلسطينية
1,479 مشاهدة

أعلن عددا من الفنانين العرب، دعمهم للشعب الفلسطيني عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، ونشروا رسائل مساندة عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حاله تضامن مؤثرة في الوسط الفني حيث اجتازت صوره العلم الفلسطيني حسابات العديد من الفنانين يدعمون القضية الفلسطينية بكل قلوبهم.

وشهد مسرح نقابة الفنانين في العراق، اليوم الجمعة، عرض مسرحية "بأم عيني 1984" تضامناً مع (طوفان الأقصى).

وقال الفنان غنام غنام، إن "المسرحية جاءت تضامناً مع ملحمة (طوفان الأقصى) الباسلة التي يخوضها شعبنا العربي الفلسطيني ضد إرهاب واستبداد وطغيان الكيان الإسرائيلي اللقيط".


وكتب الممثل المصري كريم عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" تدوينة كتب فيها، "ربنا يحفظ أهلنا في فلسطين، ربنا معكم يا أبطال".

وشارك الفنان عمرو يوسف، صورة للعلم الفلسطيني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها: "رحمتك يارب على أهالينا في فلسطين، اللهم أرحم شهدائهم وأشفي جرحاهم.. فلسطين في القلب".


كما تفاعل المطرب اللبناني راغب علامة مع الحدث، ووجّه تحيته للشعب الفلسطيني وكتب عبر حسابه على موقع "إكس"، "ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدة.. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل.. لا للاحتلال الظالم".


ونشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، بدورها صورة عبر حسابها على إنستغرام وعلّقت، "صباح فلسطين الحلم واليقين".

فيما نشرت الفنانة اللبنانية، اليسا على صفحتها الشخصية في "انستغرام" صورة للعلم الفلسطيني ومكتوب فيها "اذا كنت لا تستطيع رفع الظلم على الأقل اخبر عنها"


وعبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، دعا الفنان نبيل الحلفاوي للمقاومة الفلسطينية وكتب، "طوفان الأقصى، اللهم انصر الحق وأهل الحق. أيا كانت نتيجة المعركة، وأيا كانت توابعها ومهما كان عنف رد الفعل الإسرائيلي، فهي تأكيد وتذكير بأنه لا أمان إلا بإيقاف التوسع الاستيطاني، واغتصاب الأراضي والحقوق، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".


ومن خلال مرئية نشرها الفنان الأردني منذر ريحانة على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، وجّه التحية للمقاومة الفلسطينية وقال، إن "الفرحة أصبحت فرحتين".


وعبر حسابه على فيسبوك، تفاعل -أيضا- المطرب المصري محمد محسن، مع "طوفان الأقصى" وكتب، "أيام متفرجة قلوبنا مع أهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة".


حيث نشرت الفنانة " أمال ماهر" صورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" للعلم الفلسطيني يصاحبه جمله “إن كنت لا تستطيع رفع الظل، على الأقل أخبر عنه".


وقام بعض الفنانين العرب بإلغاء حفلاتهم تضامنًا مع فلسطين، ومنهم بهاء سلطان وتامر عاشور والفنان السعودي عايضن قاموا بإلغاء حفلهم بالكويت تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وعبر الستوري، نشرت الممثلة المصرية هدى المفتي صوراً وفيديوهات للعدوان وصور الشهداء، الأطفال تحديداً، كما أعادت نشر بوست ينتقد صمت الإعلام حيال هذا العدوان.

من مصر أيضاً، نشر الممثلون أحمد مالك وأسماء جلال وميان السيد صوراً من العدوان، وصوراً لما خلّفه قصف الاحتلال من قتل ودمار.


وبعبارات واضحة ومتضامنة لفلسطين نشرت الفنانة "بدريه طلبه" على حسابها الرسمي "إنستغرام"، قائله إن حسابها يدعم القضية الفلسطينية ولا يعترف بدولة إسرائيل.

وبكلمات تشجيع وحماس عبر الفنان “أحمد السعدني” عن تضامنه للقضية الفلسطينية قائلًا.. “إن الجميع كان يعتقد أن القضية انتهت ولكن الشعب العربي أحياها من جديد، وأن قلوبنا جميعاً مع الشعب الفلسطيني".

وكان محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلحة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قد أعلن -اليوم السبت- عن بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل، باسم "طوفان الأقصى".

وكشف في رسالة صوتية بُثت عبر فضائية الأقصى -التابعة لحركة حماس-، بأن الضربة الأولى لطوفان الأقصى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو، حيث أُطلق 5 آلاف صاورخ وقذيفة، في الدقائق العشرين الأولى من العملية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إصابة 3436 إسرائيليا منذ بداية هجوم الكتائب الفلسطينية السبت الماضي.


فيما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها انه "ارتفعت حصيلة الضحايا الى استشهاد 1799 فلسطينيا وإصابة 6388 في الهجمات الإسرائيلية منذ السبت".

وأضافت، انه "44 قتيلا وأكثر من 700 جريح في الضفة الغربية المحتلة".
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
الهذيان بعد البنج... سببه وتطوه - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-13
Play
الهذيان بعد البنج... سببه وتطوه - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-13
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
تكريم إلهام شاهين - الحلقة ٦
15:00 | 2023-10-13
Play
تكريم إلهام شاهين - الحلقة ٦
15:00 | 2023-10-13
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
فنّ الكاريكاتير وأسرار نجاح الكيكه - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-13
Play
فنّ الكاريكاتير وأسرار نجاح الكيكه - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-13
علناً
Play
علناً
حقيقة الاوضاع الانسانية في غزة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-12
Play
حقيقة الاوضاع الانسانية في غزة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-12
Play
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-12
Morning Live
Play
Morning Live
دوائر الجنسية ونقل النفوس في العراق - الحلقة ١٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-12
Play
دوائر الجنسية ونقل النفوس في العراق - الحلقة ١٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الشنافية…محافظة الديوانية - الحلقة ١٢٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-12
Play
قضاء الشنافية…محافظة الديوانية - الحلقة ١٢٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-12
بعد التحري
Play
بعد التحري
مهندسو النظافة .. الوجه الجميل للمدن تحت سقف العوز والحرمان - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-10-11
Play
مهندسو النظافة .. الوجه الجميل للمدن تحت سقف العوز والحرمان - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-10-11
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ظاهرة التسول في العراق - حلقة ٢٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-11
Play
ظاهرة التسول في العراق - حلقة ٢٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-11
بالمختزل
Play
بالمختزل
د.خالد شواني - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-10
Play
د.خالد شواني - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-10
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
الهذيان بعد البنج... سببه وتطوه - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-13
Play
الهذيان بعد البنج... سببه وتطوه - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-13
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
تكريم إلهام شاهين - الحلقة ٦
15:00 | 2023-10-13
Play
تكريم إلهام شاهين - الحلقة ٦
15:00 | 2023-10-13
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
فنّ الكاريكاتير وأسرار نجاح الكيكه - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-13
Play
فنّ الكاريكاتير وأسرار نجاح الكيكه - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-13
علناً
Play
علناً
حقيقة الاوضاع الانسانية في غزة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-12
Play
حقيقة الاوضاع الانسانية في غزة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-12
Play
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-12
Morning Live
Play
Morning Live
دوائر الجنسية ونقل النفوس في العراق - الحلقة ١٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-12
Play
دوائر الجنسية ونقل النفوس في العراق - الحلقة ١٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الشنافية…محافظة الديوانية - الحلقة ١٢٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-12
Play
قضاء الشنافية…محافظة الديوانية - الحلقة ١٢٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-12
بعد التحري
Play
بعد التحري
مهندسو النظافة .. الوجه الجميل للمدن تحت سقف العوز والحرمان - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-10-11
Play
مهندسو النظافة .. الوجه الجميل للمدن تحت سقف العوز والحرمان - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-10-11
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ظاهرة التسول في العراق - حلقة ٢٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-11
Play
ظاهرة التسول في العراق - حلقة ٢٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-11
بالمختزل
Play
بالمختزل
د.خالد شواني - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-10
Play
د.خالد شواني - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-10
اكيد
اكيد
لا شأن لي
لا شأن لي
سأكون داعماً عن بعد
سأكون داعماً عن بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.