ترقبوا.. ظاهرة فلكية نادرة في عدة دول بينها العراق

ستحدث هذه الظاهرة في مناطق مختلفة بما في ذلك العراق، السعودية، دول الخليج العربي، اليمن، الأردن، سوريا، الصومال، وجيبوتي.رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، وصف الاحتجاب بأنه ظاهرة فلكية تحدث عندما يتحرك جرم سماوي (مثل القمر) أمام نجم آخر ويختفي وراءه بالنسبة للمراقب. ويمكن رؤية هذه الظاهرة فقط من مناطق محددة على سطح الأرض بسبب الاختلاف في موقع القمر في السماء بالنسبة للراصدين المختلفين.يتنوع وقت بداية الاحتجاب اعتمادًا على الموقع الجغرافي، ويجب أن يتم رصد الظاهرة بحذر شديد نظرًا لأنها تحدث وقت ظهور الشمس أو قبل غروبها. وأوضح أبو زاهرة أن الاحتجاب سيبدأ في بعض المدن السعودية والمناطق المجاورة وأن الشمس ستظل مرئية، مشيرا إلى أنه من المهم أن يتجنب الراصدون توجيه التلسكوب أو المنظار نحو الشمس.أثناء الاحتجاب، سيكون الهلال القمري مضاء بنسبة 15%، وسيختفي نجم قلب العقرب خلف الجانب غير المضاء من القمر، ثم سيعود للظهور من خلف الجانب المضاء.تُجرى حالات الاحتجاب عدة مرات خلال السنة وعادة ما تكون حالات متتالية لنفس الجسم السماوي على مدى أشهر متتالية، وذلك يعود لحركة القمر في السماء حيث يتبع نفس المسار شهرياً وتنتهي تلك السلسلة من الاحتجابات عندما يتغير مسار القمر عبر السماء.