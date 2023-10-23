عن 31 سنة.. وفاة أكبر كلب في العالم

ونشر صاحب الكلب "ليونيل كوستا" الذي يملك استوديو لتصوير الحيوانات الأليفة في لشبونة، صورة لكلبه "بوبي" عبر حساباته في السوشال ميديا، أرفقها بتعليق قال فيه "ارقد بسلام يا صديقي.. لقد عشت حياة رائعة".وحصل الكلب بوبي على لقب الكلب الأكبر في العالم من موسوعة غينيس للأرقام القياسية في فبراير الماضي، ليحل مكان كلب من نوع "تشيواوا" عاش بولاية أوهايو الأمريكية.وتم تسجيل بوبي وهو من نوع "رافيرو دو ألينتيخو"، وهي سلالة برتغالية من كلاب حراسة الماشية، باعتباره أكبر كلب في العالم على الإطلاق، وكان الرقم القياسي السابق يحمله كلب ماشية أسترالي توفي العام 1939 عن 29 عامًا وخمسة أشهر.يذكر أن الكلاب تعيش بين 10 و13 سنة بشرية فقط، بحسب ما يؤكده الأطباء البيطريون.