آبل تصدر تحديثا أمنياً عاجلاً لأجهزتها.. حدث هاتفك الآن بهذه الطريقة

السومرية نيوز – منوعات



إذا كان لديك جهاز ايفون تأكد من تحديثه الآن، لقد أصدرت Apple تحديث أمان عاجل يسمى iOS 17.1.



*ماذا يحتوي التحديث؟

يحتوي التحديث على العديد من إصلاحات الأخطاء المهمة والتحديثات الأمنية، بالإضافة إلى تحسينات في AirDrop وStandBy وApple Music. كما يعالج التحديث مخاوف من الإشعاع الزائد في iPhone 12، الأمر الذي أدى إلى حظر الجهاز في فرنسا.



وتم إصدار تحديث iOS 17.1 الليلة الماضية وهو متاح لجهاز iPhone XS والأجهزة التي تلته.



مع العلم انه في الشهر الماضي، تم أمر عملاق التكنولوجيا بوقف بيع iPhone 12 في فرنسا بعد أن أظهرت الاختبارات أن هذا النموذج ينتج مستويات إشعاع تفوق الحد الآمن المعترف به في الاتحاد الأوروبي.



كما طُلب من آبل إصلاح الهواتف الذكية الحالية من خلال تحديث أو سحب كل اجهزة iPhone 12 التي تم بيعها في البلاد.



يحتوي التحديث على العديد من إصلاحات الأخطاء المهمة والتحديثات الأمنية، بالإضافة إلى تحسينات في AirDrop وStandBy وApple Music. كما يعالج التحديث مخاوف من الإشعاع الزائد في iPhone 12، الأمر الذي أدى إلى حظر الجهاز في فرنسا.وتم إصدار تحديث iOS 17.1 الليلة الماضية وهو متاح لجهاز iPhone XS والأجهزة التي تلته.مع العلم انه في الشهر الماضي، تم أمر عملاق التكنولوجيا بوقف بيع iPhone 12 في فرنسا بعد أن أظهرت الاختبارات أن هذا النموذج ينتج مستويات إشعاع تفوق الحد الآمن المعترف به في الاتحاد الأوروبي.كما طُلب من آبل إصلاح الهواتف الذكية الحالية من خلال تحديث أو سحب كل اجهزة iPhone 12 التي تم بيعها في البلاد.

*طريقة التحديث

لتحميل التحديث الذي يحمل اسم iOS 17.1 على اجهزة ايفون قم بفتح الإعدادات، ثم اضغط على "عام"، اضغط على "تحديث البرامج"، ومن المفترض أن يظهر تحديث iOS 17.1 على شاشتك.

ويمكنك إما الضغط على "تحديث الآن" لتثبيته فورًا، أو "تحديث الليلة" لتثبيته مساءً، وإذا اخترت "تحديث الليلة"، سيحاول iPhone التحديث عندما يكون الجهاز مغلقًا وتكون البطارية مشحونة بما فيه الكفاية.



