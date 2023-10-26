مع التابوت وعربة الموتى.. كم تبلغ كلفة الدفن في اسبانيا؟

وتضاف إلى هذا المبلغ تكاليف عربة الموتى والتابوت، وهو مبلغ كبير يتعين على أقارب المتوفى دفعه في وقت الألم والعبء العاطفي الكبير، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.وبحسب التقرير، يذهب جزء كبير من الميزانية إلى التابوت، الذي يكلف في المتوسط 1200 يورو. إذ إن هذا العنصر يمكن أن يحسم المبلغ الإجمالي للدفن، اعتمادًا على المادة التي تم إنجازه منها وجودته وتصميمه، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في السعر.وأضاف التقرير أن تكلفة الدفن ورسوم استئجار مكان في المقبرة لإيداع الرفات، إذا لم يكن هناك قبر أو مكان مخصص أو مجمع عائلي، تبلغ 650 يورو في المتوسط، بالإضافة إلى 500 يورو مقابل شاهد القبر.وفي حال حرق الجثة، يصل متوسط التكلفة إلى 547 يورو، اعتمادًا على الجرة المختارة، في حين أن "الكولومباريوم" وهو المكان الذي يتم فيه حفظ جرار الترميد، فيمكن أن يكلف 300 يورو إضافية.وتضاف إلى ذلك تكلفة الجثمان التي تبلغ نحو 211 يورو، وتكلفة إجراءات إدارية ومستندات أخرى مثل شهادة الوفاة والوصايا الأخيرة وتسجيل الوفاة في السجل المدني، والتي يمكن أن تتجاوز معدلاتها 150 يورو.كما لفت التقرير إلى أن أولئك الذين يريدون إنقاذ أقاربهم من الاضطرار إلى إجراء الحسابات في يوم الجنازة لديهم البديل المتمثل في الحصول على تأمين الجنازة الذي يغطي جميع النفقات الناتجة عن الدفن أو حرق الجثة.حيث تزايد التعاقد على هذا التأمين في السنوات الأخيرة حتى أصبح من أكثر التأمينات اشتراكًا في إسبانيا إلى جانب التأمين على الحياة والسيارات. ففي نهاية عام 2022، كان 46.6% من الإسبان، أي ما يزيد قليلاً على 22 مليونًا، لديهم تأمين على الوفاة.