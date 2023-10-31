وقت الشاشة الطويل للطفل مؤشر لاضطراب عصبي

وقالت الدراسة التي أجريت في جامعة ناغويا باليابان: "من المرجح أن يقضي الأطفال الذين لديهم خطر وراثي للإصابة باضطراب طيف التوحد ساعات يومياً ملتصقين بشاشاتهم".ووجد الباحثون أيضاً أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه زادوا تدريجياً من الوقت الذي يقضونه أمام الشاشة مع تقدمهم في السن، حتى لو بدأوا بمستويات منخفضة من الاستخدام الأولي للشاشة.وبحسب "هيلث داي"، قال الدكتور ناجاهيدي تاكاهاشي كبير الباحثين: "يجب أن يعلم الأطباء أنه ليس صحيحاً استنتاج أن الوقت الطويل أمام الشاشة هو عامل خطر لتطور اضطراب طيف التوحد".وأضاف تاكاهاشي: "تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم استعداد وراثي لاستخدام الشاشات بسبب اضطراب طيف التوحد".وفحص الباحثون 5 مليون اختلاف في الحمض النووي لـ 437 طفلًا، أعمارهم بين 18 و32 و40 شهراً، لتحديد القابلية الوراثية للإصابة باضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.واستخدم البحث مؤشر المخاطر الجينية الذي يأخذ في الاعتبار عدد وحجم التغيرات في جينات مرتبطة بالاضطرابين.وبمقارنة المؤشر مع الوقت الذي يقضيه الأطفال المشاركون في استخدام الشاشات؛ وجد البحث أن من لديهم قابلية وراثية أعلى للإصابة بالتوحد يستخدمون الأجهزة لفترة أطول منذ الطفولة المبكرة؛ بما يصل إلى 4 ساعات في اليوم.وتبين الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يستخدمون الشاشات أكثر فأكثر مع تقدمهم في السن.