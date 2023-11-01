"بق الفراش" يجبر لندن على اغلاق أبواب مكتبتها

وافادت هيئة الإذاعة البريطانية في إشارة إلى ممثلي السلطات البلدية، أن "المكتبة أغلقت أبوابها بسبب الإنتنشار الواسع لبق الفراش فيها".وقال متحدث باسم الحكومة المحلية: "وافق المجلس على الإغلاق بسبب المخاوف التي أثارها رواد المكتبة والعاملون فيها، وهذا القرار هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".وسبق أن واجهت فرنسا مشكلة بق الفراش، حيث شهدت العاصمة باريس انتشار موجة غير مسبوقة في الأماكن العامة كمترو الأنفاق والقطارات وصالات السينما، ما دفع الحكومة للتحرك وتوسيع نطاق العمل.فيما أكد عمدة لندن صادق خان، في وقت سابق، أن "المدينة لن تسمح "بغزو بق الفراش".وقال إن "المرافق العامة تقوم بتطهير وسائل النقل يوميا". ومع ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن "سكان لندن لاحظوا مرارا وتكرارا في الأسابيع الأخيرة وجود بق الفراش في مترو الأنفاق".