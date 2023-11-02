البرتغال تحصي عدد القاصرين من ضحايا الاعتداءات الجنسية

وقالت صحيفة "أكوريانو أورينتال" البرتغالية: " عدد هذا النوع من الجرائم في تزايد"، موضحة أن "24% من المدانين في الاعتداء الجنسي على القصر تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا".ووردت هذه الأرقام في تقرير إحصاءات العدالة الصادر عن سلطات الشرطة البرتغالية، والذي أورد أن عدد القضايا الجنائية الخاصة بهذه الجريمة، والتي تمَّت معالجتها خلال العام الماضي، بلغ 340 قضية".