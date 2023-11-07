مصنوع من ذهب وقيمته طائلة.. سرقة "مرحاض" من قصر في إنجلترا

وتبلغ قيمة المرحاض الصالح للاستخدام 4.8 مليون جنيه إسترليني (5.9 مليون دولار)، وكان جزءاً من معرض لفنان إيطالي في «قصر بلينهايم»، وهو معلم سياحي رئيسي وأحد مواقع التراث العالمي لـ«منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)".وقالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية إن جيمس شين (39 عاماً) وُجه إليه اتهام يتعلق بالسطو، واتهامان يتعلقان بنقل للممتلكات، يعاقب عليها القانون. كما تم توجيه تهم إلى 3 آخرين؛ هم: مايكل جونز، وفريد دو، وبورا جوكوك، وهم أيضاً في الثلاثينات من العمر.وكانت الشرطة قد قالت وقت وقوع السرقة إن لصوصاً اقتحموا القصر بسيارتين واستولوا على المرحاض في وقت ما قبل الساعة الخامسة صباحاً عام 2019. ولم يتضح بعد ما إذا كان المرحاض الذي يحمل اسم «أميركا» قد تمت استعادته، ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من السلطات عن حالة المرحاض.و«قصر بلينهايم» هو مسقط رأس الزعيم البريطاني ونستون تشرشل. وعبر «القصر» عن حزنه في عام 2019 حيال فقدان المرحاض الذي عرض من قبل في «متحف جوجنهايم» بنيويورك. وسيمثل الرجال الأربعة أمام المحكمة في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.