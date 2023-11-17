التطبيقات الأكثر تحميلاً في أكتوبر 2023 حول العالم

أكتوبر/ تشرين الأوّل قد انتهى ، مما يعني أنه حان وقت تحليل الأرقام وتصنيف التطبيقات الأكثر تحميلاً في العالم لهذا الشهر عبر متجر "آب ستور" App Store الخاص بشركة "أبل" Apple ومتجر "جوجل بلاي" Google Play ومجموع التحميلات للمتجرين.

تصدّر "تيك توك" Tik Tok مرة أخرى، اللّوائح بكونه التطبيق الأكثر تنزيلًا حول العالم في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023. في المجموع، 51 مليون جهاز حمّل هذا التطبيق وفقًا لمعلومات تطبيق الذكاء الاصطناعي، ومعظمها في الصين مع الولايات المتحدة في المركز الثاني.

احتلّ "انستجرام " Instagram "وفيسبوك " Facebook "وواتساب" WhatsApp المركز الثاني والثالث والرابع هذا الشهر تمامًا كما كان الحال في الشهر الماضي، ولكن مع مزيد من التحميلات.



أسقط "تيمو" Temu "تليجرام" Telegram من مركزه، ليحتل المرتبة 5 بعدما كان بالمركز 6 في سبتمبر/أيلول. يأتي هذا الارتفاع متوقعاً مع اقتراب موسم العطلات تمامًا كما حدث مع "شي-ان" Shein بالمرتبة العاشرة.

التغيير الوحيد الملحوظ في هذه التصنيفات هو دخول ChatGpt إلى القائمة على متجر "آب ستور" بالمرتبة 10 للمرة الاولى منذ إطلاق التطبيق.



أكثر 10 تطبيقات تحميلاً حول العالم في أكتوبر/ تشرين الأوّل بلغت 317 مليونًا تحميل من متجري "آب ستور" و"جوجل بلاي"، وفقًا لتقديرات الذكاء الاصطناعي. تشكّل هذه الأرقام زيادة متواضعة بنسبة 6% عن سبتمبر، ولكنها تبقى ذات تأثير كبير.