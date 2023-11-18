ما هي الألعاب الأكثر تحميلًا في العالم لشهر تشرين الأول 2023 ؟

لقد انتهى شهر تشرين الأول – أكتوبر 2023 ، وهذا يعني أنه حان الوقت لتحليل الأرقام وتصنيف أكثر الألعاب تحميلاً في العالم عبر متجر تطبيقات آبل، جوجل بلاي، والإثنين معاً.

تتضمن قوائم أكتوبر مزيجًا جيدًا من التغييرات أبرزها على الشكل التالي:

بدءًا بالأهم، استمرت لعبة "سابواي سيرفرز" في الهيمنة، مستولية مرة أخرى على الصدارة بتحقيق 17 مليون تحميل عبر متجر تطبيقات آبل وجوجل بلاي. "سابواي سيرفرز" هي اللعبة الأكثر تحميلاً في العالم منذ فترة طويلة.

جاءت لعبة My Perfect Hotel في المركز الثاني في أكتوبر، تمامًا كما في أيلول - سبتمبر، ولكن تحميلاتها انخفضت قليلاً من 16 مليون إلى 14 مليون تحميل جديد.

ثم لدينا "روبلوكس"، التي تتأرجح عادة بنسبة التحميلات ولكن ليس هذه المرة. استطاعت "روبلوكس" أن تصل إلى 14 مليون جهاز في أكتوبر لتكون ثالث أكثر الألعاب تحميلاً في العالم.

لعبة Real Car Driving ، التي لم يتم تصنيفها في الشهر الماضي، و 8 Ball Pool ، التي جاءت في المركز التاسع في سبتمبر، حلّتا في المركزين الرابع والخامس على التوالي في أكتوبر وأكملتا القائمة الرئيسية للشهر.

جميع الألعاب الأخرى أدناه تغيرت أيضًا، أو على الأقل تغيرت مراكزها مقارنةً بقائمة سبتمبر.