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تحذير من تحديث جديد لـ"إنستغرام".. يكشف اسرارك عن طريق الخطأ
منوعات
2023-11-18 | 10:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
800 مشاهدة
حذر مستخدمو "إنستغرام" بعضهم البعض من ميزة جديدة، قد تكشف الأسرار الخاصة عن طريق الخطأ.
ويتضمن التحديث الجديد إمكانية معرفة من يوجد في قائمة "الأصدقاء المقربين" للفرد على "إنستغرام". وحتى الآن، كانت هذه المعلومات سرية، حيث أن معرفة من يعتبر صديقا مقربا قد تتسبب في حدوث تداعيات أو مشكلات أخرى.
وتتيح أداة الأصدقاء المقربين في "إنستغرام" للأشخاص اختيار أصدقاء معينين يثقون بهم أكثر، ووضعهم في القائمة. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك مشاركة القصص مع هؤلاء الأصدقاء فقط، وستكون محظورة على أي شخص آخر.
ومع ذلك، في تحديث جديد سيتم طرحه هذا الأسبوع، يتيح "إنستغرام" الآن للأشخاص مشاركة المنشورات أيضا مع أصدقائهم المقربين فقط.
ومع ذلك، قد يكون ذلك خطيرا، نظرا لأن المنشورات تتضمن الإعجابات والتعليقات، وهذا يعني أن أي شخص ضمن قائمة "الأصدقاء المقربين" يمكنه معرفة من يوجد في القائمة أيضا.
وقال "إنستغرام" في إعلانه: "نأمل أن يفتح هذا المزيد من الطرق لتكون أكثر أصالة على "إنستغرام" مع الحصول على المزيد من الخيارات حول من يمكنه رؤية المحتوى الخاص بك".
ولكنه أدى أيضا إلى العديد من التحذيرات من مستخدمي "تيك توك" وآخرين، بأن المستخدمين يجب أن يدركوا أنهم قد يعرضون خصوصيتهم للخطر عن طريق الخطأ عند تحميل مثل هذا المنشور، وأنهم يجب أن يدركوا أنهم قد يجعلون قائمة أصدقائهم المقربين أكثر علنية.
ويتم استخدام التحديث الجديد الجديدة من خلال مشاركة منشور كالمعتاد، ثم الضغط على زر "الجمهور" واختيار "الأصدقاء المقربين".
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