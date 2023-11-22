هندية تدخل موسوعة غينيس بعدد أسنانها (صور)

السومرية نيوز – منوعات



دخلت امرأة هندية (26 سنة) موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد التأكد من أن في فمها 38 سنا، أي لديها ستة أسنان أكثر من عدد الأسنان الطبيعي الموجود لدى معظم البشر.

وقد اتضح أن للشابة كلبانا بالان صاحبة الرقم القياسي، أربعة أسنان إضافية في فكها السفلي واثنان في فكها العلوي. وبدأت الأسنان الزائدة تنمو في صغرها، ولم يزعجها الألم، لكن والداها أصرا على مراجعة طبيب الأسنان ليخلع الأسنان الزائدة. إلا أنها خافت وقررت ترك كل شيء كما كان.



وتشير المرأة إلى أنها سعيدة بحصولها على لقب "غينيس للأرقام القياسية" لأن هذا هو "الإنجاز الرئيسي في حياتي". وتشير المرأة إلى أنها سعيدة بحصولها على لقب "غينيس للأرقام القياسية" لأن هذا هو "الإنجاز الرئيسي في حياتي".