بعد إبلاغه عن 3 ثغرات امنية.. ناسا تضيف الشاب العراقي مؤمل شكير للائحة الشرف

أعلن مركز الاعلام الرقمي DMC، اليوم الجمعة، ان وكالة الفضاء الامريكية "ناسا"، اضافت مسؤول الامن السيبراني في مركز الاعلام الرقمي الشاب العراقي مؤمل شكير للائحة الشرف الخاصة بها.

وقال المركز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وكالة الفضاء ناسا اضافت مسؤول الامن السيبراني في مركز الاعلام الرقمي الشاب العراقي مؤمل شكير للائحة الشرف الخاصة بها بعد ابلاغه عن 3 ثغرات امنية".



وأضاف: "يستطيع المهاجم من خلال، واحدة منها، الوصول لقاعدة البيانات الخاصة بالموقع الالكتروني ".