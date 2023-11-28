الكشف عن أكبر منطاد في العالم

ويبلغ طول هذا المنطاد العملاق 400 قدم (121.9 مترا)، وهو ما يقرب من ضعف طول طائرة بوينغ 747-8 رباعية الدفع، "أطول طائرة في العالم"ويستخدم المنطاد ما يقرب من مليون قدم مكعب من الهيليوم و12 محركا كهربائيا لتحقيق الإقلاع العمودي، بسرعات تصل إلى 75 ميلا في الساعة (120 كم/ساعة).وصُمم المنطاد من قبل LTA Research، وهي شركة مدعومة من المؤسس المشارك لشركة غوغل، سيرغي برين.ويقول مبتكروه إن مركبة مثل هذه يمكن أن تقلل في يوم من الأيام من البصمة الكربونية للسفر الجوي والشحن.ويعد Pathfinder 1 أكبر طائرة تم إنتاجها منذ أن اشتعلت النيران في Hindenburg التي يبلغ طولها 800 قدم (245 مترا) في عام 1937.وفي حين أن Hindenburg كانت مليئة بالهيدروجين شديد الاشتعال، فإن Pathfinder 1 يستخدم الهيليوم الآمن وغير التفاعلي المخزن في 13 وسادة هوائية.ومع تقلب أسعار الهيليوم وسط النقص، يمكن أن يكلف ملء Pathfinder 1 ما بين 250 ألف دولار ومليون دولار.ويتم تثبيت كل وسادة هوائية مقاومة للتمزق في مكانها بواسطة هيكل مكون من 10000 عمود مقوى بألياف الكربون و3000 محور من التيتانيوم.وتقول LTA Research إنها تستخدم تقنية Lidar المتقدمة لمراقبة مستويات الغاز الموجودة في المنطاد باستمرار.ويتم بعد ذلك تغليف الإطار بالكامل بمادة صناعية تسمى Tedlar، والتي تدعي شركة LTA Research أنها مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والنار.وفي حين أن Pathfinder 1 قد يحمل يوما ما أطنانا من البضائع لمسافة مئات الأميال، إلا أنه يقتصر حاليا على التحليق على ارتفاع بضعة أقدام عن الأرض.وعلى LinkedIn، يقول مصممو المنطاد: "في الأسابيع والأشهر المقبلة، سيقوم فريق LTA Research بإخضاع Pathfinder 1 لاختبارات صارمة لضمان السلامة والموثوقية".ومنذ حصوله على شهادة صلاحية الطيران الخاصة في سبتمبر، قام Pathfinder 1 بالمراحل الأولى من اختبار الطيران في موفيت فيلد، ومطار بالو ألتو، وأجزاء من خليج سان فرانسيسكو.وفي 8 سبتمبر، قام Pathfinder 1 بأول رحلة تجريبية له، وظل مربوطا بحامل ثلاثي القوائم متنقل وبقي بعيدا عن الأرض طوال الوقت.وستسمح الاختبارات المستقبلية للمركبة بالارتفاع إلى 1500 قدم والسفر فوق مياه الخليج.وتم تطوير Pathfinder 1 منذ عام 2016، وتقول شركة LTA Research إنها تعمل حاليا على تطوير طائرة أكبر تسمى Pathfinder 3.ويتمثل هدف الشركة في امتلاك أسطول من المناطيد المختلفة التي يمكن استخدامها في نقل البضائع أو الركاب، أو في توصيل المساعدات الإنسانية الطارئة.ويعترف مبتكرو Pathfinder 1 بأن المناطيد لن تحل المشاكل الحالية للسفر الجوي، لكنهم يجادلون بأن لها دورا مهما تلعبه.